Pháp luật

Google News

Khởi tố 6 đối tượng trộm hơn 5.200 con chó

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ trộm hơn 5.200 con chó. Nhóm đối tượng này gây án manh động, sẵn sàng phá cổng xông vào nhà dân để bắt chó, thậm chí đe dọa, uy hiếp chủ nhà.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng trong vụ bắt trộm hơn 5.200 con chó.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1984, trú phường Thống Nhất), Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989, cùng trú phường Pleiku), Nguyễn Văn Đức (SN 1989, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Trần Văn Toàn (SN 1986) và Hoàng Văn Hùng (SN 1986, cùng trú xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi).

tien-phong.png
Công an đọc lệnh bắt một trong số các đối tượng vụ trộm chó.

Bước đầu công an xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã bắt trộm khoảng 5.200 con chó (khoảng 52 tấn), thu lợi 2,6 tỷ đồng.

Nhóm của Hoan bán cho Toản với giá khoảng 40.000 đồng/kg. Sau đó, Toản vận chuyển ra Bắc bán với giá cao hơn rất nhiều để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, một số con chó bị chết được nhóm đối tượng bán cho các quán thịt chó ở phường Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku… với giá khoảng 40.000-50.000 đồng/kg.

627759491-25922333710786666-3397191101821587986-n.jpg
Những con chó thời điểm được công an phát hiện, giờ đã tìm được chủ nhân.

Sáng 7/2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Gia Lai), Công an phường Thống Nhất và các đơn vị liên quan bắt giữ, khám xét nhà của 6 đối tượng trên.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ nhiều vật dụng các đối tượng dùng để hành nghề cùng 43 con chó còn sống. Hầu hết số chó trên đã được Phòng Cảnh sát Hình sự làm thủ tục trả lại cho người dân.

anh-chup-man-hinh-2026-02-11-luc-165319.png
6 đối tượng trong vụ trộm chó gây bức xúc dư luận.

Ngoài ra, qua khám xét các nơi liên quan tới việc tập kết chó trộm được, công an phát hiện nhiều tang vật như ớt bột, bình xịt hơi cay, bộ kích điện, thòng lọng, xe máy, kìm, băng keo, đèn pin… Đây là công cụ mà các đối tượng này sử dụng để hoạt động trộm chó với hành vi manh động, sẵn sàng phá cổng xông vào nhà dân để bắt chó, thậm chí đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Nếu bị phát hiện, các đối tượng sẽ chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Nhóm đối tượng này hoạt động từ tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Theo đó, khoảng 23h, cả nhóm thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia thành từng cặp đi trộm chó tại vùng ven phường Pleiku và các xã Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Tiền Lê
#trộm chó #Gia Lai #bắt giữ #tội phạm #bảo vệ động vật #manh động #khởi tố #Công an tỉnh Gia Lai #uy hiếp chủ nhà

