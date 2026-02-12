Công an hai tỉnh hiệp đồng truy bắt đối tượng gây án tại tiệm vàng

TPO - Một đối tượng đi bộ vào tiệm vàng ở TPHCM, giả vờ hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm đưa cho xem một nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, đối tượng bất ngờ cầm nhẫn bỏ chạy. Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được đối tượng gây án.

Ngày 12/2, Công an TPHCM cho biết, Công an xã Hiệp Phước vừa nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Kim Chi 2 (số 734 Nguyễn Văn Tạo, ấp 25, xã Hiệp Phước).

Clip hành trình phá vụ án cướp tiệm vàng của Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 12/2, một thanh niên cao khoảng 1,7 m đi bộ đến tiệm vàng, giả vờ hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm đưa cho xem một nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, đối tượng bất ngờ cầm nhẫn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Hiệp Phước đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực và hơn 50 người thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy xét theo hướng đối tượng tẩu thoát. Lực lượng chức năng đồng thời thu thập dấu vết, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng như đội nón rộng vành, đeo khẩu trang, mặc áo khoác để che giấu nhân dạng. Trong quá trình bỏ trốn, người này vứt bỏ áo khoác và nón, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường xuống vườn dừa, di chuyển qua nhà dân rồi tìm cách tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Với các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương, chỉ sau 4 giờ truy xét, Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an xã Vĩnh Phước Tây (tỉnh Tây Ninh) đã thu giữ tang vật là chiếc nhẫn vàng. Chưa đầy 5 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, ngụ xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) khi đối tượng vừa bán vàng lấy tiền và đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng hai người khác.

Đối tượng Hùng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật được thu hồi đầy đủ, bảo đảm quyền lợi cho người bị hại. Hiện Công an xã Hiệp Phước đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong thời điểm trước thềm năm mới.