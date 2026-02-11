Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một người dân nhờ công an đã nhanh chóng tìm được 100 triệu đồng đánh rơi

Nguyễn Dũng
TPO - Chỉ sau ít giờ tiếp nhận trình báo trưa 11/2, Công an phường Tân Định (TPHCM) đã nhanh chóng xác minh, tìm được người nhặt số tiền 100 triệu đồng và hoàn tất thủ tục trao trả cho chủ sở hữu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 11/2, Công an phường Tân Định tiếp nhận trình báo của ông Phạm Khánh Toàn về việc đánh rơi số tiền 100 triệu đồng trên địa bàn phường.

630519146-122208689696968360-7458375247057285581-n.jpg
Ông Phạm Khánh Toàn (đứng giữa) tiếp nhận lại số tiền 100 triệu đồng đánh rơi từ người dân và công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ như ghi nhận lời trình báo, xác định thời gian và địa điểm nghi vấn làm rơi tài sản; đồng thời rà soát, trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực và tiến hành xác minh những người có liên quan.

Qua công tác xác minh, lực lượng công an nhanh chóng tìm được người dân đã nhặt được số tiền trên. Sau khi làm việc, làm rõ nguồn gốc tài sản và hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an phường Tân Định đã tổ chức trao trả đầy đủ 100 triệu đồng cho anh Phạm Khánh Toàn.

Nhận lại tài sản, anh Toàn bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an cùng người nhặt được tài sản của anh đã có hành động trung thực.

Nguyễn Dũng
