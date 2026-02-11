Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Chấn chỉnh việc bán vé tại di tích cấp quốc gia ở Lào Cai sau phản ánh của Tiền Phong

Bảo An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dinh thự Hoàng A Tưởng ở Lào Cai là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia có đông khách tham quan. Tuy nhiên, việc bán vé vào đây có nhiều bất cập như: Nhận tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, có hiện tượng quay vòng vé... Sau khi phóng viên Báo Tiền Phong phản ánh, đơn vị quản lý đã thay đổi cách thức và cho biết tiếp tục tra soát...

Theo đó, ngày 27/1/2026, phóng viên Báo Tiền Phong mua vé tham quan khu dinh thự. Tại quầy vé, nam nhân viên đếm số người và thông báo giá vé. Vé cho người lớn là 30.000 đồng, vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người hưởng chính sách ưu đãi được giảm một nửa.

Sau khi được thông báo, phóng viên thực hiện quét mã QR để tại bàn bán vé. Tuy nhiên, điều lạ là tài khoản nhận tiền là một cá nhân tên là "Lâm Văn Thắng". Lạ lùng hơn, vé mà phóng viên nhận được lại là vé cũ, in từ ngày 11 ngày trước.

tp-c_img-7126-lon.jpg
Bàn bán vé vào di tích cấp quốc gia nhưng tài khoản nhận tiền lại là của một cá nhân.

Dùng vé này, chúng tôi cũng dễ dàng được chấp nhận qua cổng soát vé. Nhân viên soát vé nhận vé, giữ lại, không xé vé.

Thấy nhiều biểu hiện bất thường, nguy cơ thất thoát ngân sách, phóng viên phản ánh với ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Hà. Ông Hải cho biết sẽ chỉ đạo, xử lý ngay.

Sau đó, một lãnh đạo Phòng Văn hoá - xã hội của xã Bắc Hà gọi điện cho phóng viên chủ yếu để giải thích những khó khăn, những tình huống phát sinh trong hoạt động như máy in vé không in kịp nên phải in trước nên bị tồn vé, chưa có tài khoản chung để thu tiền chuyển khoản... Vị này hứa sẽ có những biện pháp thay đổi.

tp-c_img-7128-lon.jpg
Vé được in từ 11 ngày trước vẫn sử dụng bình thường là biểu hiện rất rõ của hiện tượng quay vòng vé.

Hơn mười ngày sau, phóng viên Báo Tiền Phong liên lạc lại vị lãnh đạo phòng này và được giới thiệu trao đổi với ông Lục Văn Lương, Trưởng Ban quản lý Di tích và Chợ văn hóa xã Bắc Hà. Ông Lương cho biết, hiện đã có tài khoản chung của ban để thu tiền bán vé. Liên quan đến hiện tượng quay vòng vé, ông Lương khẳng định, việc nhân viên dùng vé cũ là sai quy trình và sẽ tiếp tục tra soát để xử lý.

Hiện tại Bắc Hà được Nhà nước đầu tư nhiều kinh phí để nâng cấp các di tích để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế. Địa phương này cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, du lịch và có bán vé. Vì vậy, việc tra soát, từ đó chấn chỉnh công tác bán vé, tránh việc tiêu cực, thất thoát ngân sách là điều rất cần thiết.

image.jpg
Toàn cảnh dinh Hoàng A Tưởng

Dinh Hoàng A Tưởng hay còn gọi là Lâu đài Hoàng Yến Tchao là công trình kiến trúc cổ do ông Hoàng Yến Tchao xây dựng ở thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai, Việt Nam.Dinh được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, và gia đình ông Hoàng Yến Tchao sinh sống đến năm 1950. Tổng diện tích toàn khu nhà lên tới 10.000 m2, được coi là "sự kết hợp nhuần nhuyễn, tinh tế giữa hai lối kiến trúc Á-Âu, thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông-Tây rõ nét". Dinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia ngày 11/6/1999.

Bảo An
#Dinh thự Hoàng A Tưởng #du lịch Lào Cai #bán vé #quản lý di tích #ngân sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục