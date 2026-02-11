Chấn chỉnh việc bán vé tại di tích cấp quốc gia ở Lào Cai sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Dinh thự Hoàng A Tưởng ở Lào Cai là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia có đông khách tham quan. Tuy nhiên, việc bán vé vào đây có nhiều bất cập như: Nhận tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, có hiện tượng quay vòng vé... Sau khi phóng viên Báo Tiền Phong phản ánh, đơn vị quản lý đã thay đổi cách thức và cho biết tiếp tục tra soát...

Theo đó, ngày 27/1/2026, phóng viên Báo Tiền Phong mua vé tham quan khu dinh thự. Tại quầy vé, nam nhân viên đếm số người và thông báo giá vé. Vé cho người lớn là 30.000 đồng, vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người hưởng chính sách ưu đãi được giảm một nửa.

Sau khi được thông báo, phóng viên thực hiện quét mã QR để tại bàn bán vé. Tuy nhiên, điều lạ là tài khoản nhận tiền là một cá nhân tên là "Lâm Văn Thắng". Lạ lùng hơn, vé mà phóng viên nhận được lại là vé cũ, in từ ngày 11 ngày trước.

Bàn bán vé vào di tích cấp quốc gia nhưng tài khoản nhận tiền lại là của một cá nhân.

Dùng vé này, chúng tôi cũng dễ dàng được chấp nhận qua cổng soát vé. Nhân viên soát vé nhận vé, giữ lại, không xé vé.

Thấy nhiều biểu hiện bất thường, nguy cơ thất thoát ngân sách, phóng viên phản ánh với ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Hà. Ông Hải cho biết sẽ chỉ đạo, xử lý ngay.

Sau đó, một lãnh đạo Phòng Văn hoá - xã hội của xã Bắc Hà gọi điện cho phóng viên chủ yếu để giải thích những khó khăn, những tình huống phát sinh trong hoạt động như máy in vé không in kịp nên phải in trước nên bị tồn vé, chưa có tài khoản chung để thu tiền chuyển khoản... Vị này hứa sẽ có những biện pháp thay đổi.

Vé được in từ 11 ngày trước vẫn sử dụng bình thường là biểu hiện rất rõ của hiện tượng quay vòng vé.

Hơn mười ngày sau, phóng viên Báo Tiền Phong liên lạc lại vị lãnh đạo phòng này và được giới thiệu trao đổi với ông Lục Văn Lương, Trưởng Ban quản lý Di tích và Chợ văn hóa xã Bắc Hà. Ông Lương cho biết, hiện đã có tài khoản chung của ban để thu tiền bán vé. Liên quan đến hiện tượng quay vòng vé, ông Lương khẳng định, việc nhân viên dùng vé cũ là sai quy trình và sẽ tiếp tục tra soát để xử lý.

Hiện tại Bắc Hà được Nhà nước đầu tư nhiều kinh phí để nâng cấp các di tích để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế. Địa phương này cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, du lịch và có bán vé. Vì vậy, việc tra soát, từ đó chấn chỉnh công tác bán vé, tránh việc tiêu cực, thất thoát ngân sách là điều rất cần thiết.