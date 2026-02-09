Bộ Công an khánh thành trường học ở vùng biên Nghệ An

TPO - Công trình được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn ở Nghệ An.

Ngày 9/2, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Nghệ An là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ. Riêng năm 2025, tỉnh hứng chịu liên tiếp ba cơn bão lớn (bão số 3, 5 và 10), gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, nhất là tại các xã miền núi, biên giới phía Tây. Do địa bàn rộng, ngân sách còn khó khăn, việc khắc phục hậu quả, xây dựng lại nhà ở, trường học, cơ sở y tế vẫn còn nhiều hạn chế.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng 500 căn nhà và Trường PTDTBT tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) tặng đồng bào và học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Nghi thức cắt băng khánh thành.

Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an, đến nay đã hoàn thành 227 căn nhà và đưa ngôi trường vào sử dụng trước tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu sớm hoàn thành toàn bộ 500 căn nhà và bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho giáo viên, học sinh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quà cho các em nhỏ khó khăn.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ mong muốn Trường PTDTBT tiểu học Mỹ Lý 2 sẽ thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai”, nơi ươm mầm ước mơ, chắp cánh tương lai cho học sinh vùng biên giới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao 1.000 phần quà trị giá 500 triệu đồng của Bộ Công an; tặng trang thiết bị và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nhà ở và trường học.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng trao sách, cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các nhà hảo tâm trao 1.000 phần quà Tết cho người dân 5 xã trên địa bàn, tổng trị giá 500 triệu đồng.