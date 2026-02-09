Hàng trăm phần quà đến với người lao động Cần Thơ dịp Tết

TPO - Ngày 9/2, đoàn công tác của Quốc hội do ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các cấp chính quyền, tổ chức đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, người lao động.

Ông Lâm Văn Mẫn đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, quản trị, bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Đoàn viên, người lao động cần chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị, chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 50 phần quà cho 50 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Xuyên (TP.Cần Thơ).

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Quốc hội cũng đã trao 50 phần quà cho đoàn viên, người lao động và 100 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trần Đề (TP. Cần Thơ).