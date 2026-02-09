Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau: Thêm công ty muốn dừng gom rác 3 ngày Tết, địa phương không chấp thuận

Tân Lộc
TPO - Về đề nghị của công ty môi trường muốn tạm dừng gom rác sinh hoạt trong 3 ngày Tết để công nhân nghỉ, UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) không đồng ý và yêu cầu việc gom rác diễn ra bình thường do rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều dịp Tết.

Trước đó, có thông tin đơn vị thực hiện thu gom rác trên địa bàn xã Đầm Dơi (Cà Mau) cũng muốn dừng thu gom rác trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ tới, để người lao động được nghỉ Tết. Sáng 9/2, lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi khẳng định, địa phương không đồng ý cho công ty môi trường ngưng thu gom rác trong dịp Tết.

2d2f8b846494eacab385.jpg
Thêm công ty xin ngưng thu gom rác 3 ngày Tết, xã Đầm Dơi (Cà Mau) không chấp thuận. Ảnh minh hoạ.

Theo lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi, thông tin “ngưng thu gom rác 3 ngày Tết” trên địa bàn xã xuất phát từ trao đổi trong nhóm nội bộ. Sau khi nắm thông tin, xã đã làm việc với đơn vị thu gom rác và thống nhất công việc vẫn diễn ra bình thường, không nghỉ ngày nào.

“Dịp Tết, lượng rác phát sinh rất lớn, nếu ngưng thu gom sẽ ùn ứ nghiêm trọng, ảnh hưởng môi trường và sinh hoạt của người dân, nên buộc phải thu gom liên tục”, vị lãnh đạo xã Đầm Dơi nói.

Hiện, hợp đồng thu gom rác trên địa bàn xã Đầm Dơi do Công ty K.P trúng thầu thực hiện từ tháng 4/2025.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Trung tâm Dịch vụ Đô thị Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã thông báo tạm ngưng thu gom rác thải sinh hoạt trong 3 ngày Tết (mùng 1-3 Tết) trên địa bàn các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch. Việc tạm ngưng để công nhân vệ sinh nghỉ Tết.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, nhiều người dân trên địa bàn các phường bị ảnh hưởng đã tỏ ra lo ngại về vệ sinh, môi trường, rác ùn ứ trong những ngày Tết. Khi lượng rác thải sinh hoạt những ngày này thường tăng mạnh, nếu không được thu gom kịp thời sẽ gây ùn ứ, ô nhiễm. Thay vào đó, người dân cho rằng, công ty môi trường cần chia ca để duy trì lực lượng gom rác liên tục, đi kèm chế độ lương, phụ cấp phù hợp cho người lao động làm việc trong dịp nghỉ Tết.

Tân Lộc
