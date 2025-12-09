Nhà máy xử lý rác ở Cà Mau phải hướng đến chuẩn sạch, có thể thành điểm tham quan

TPO - Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng, mô hình nhà máy xử lý rác phải hướng đến chuẩn sạch như nhiều nước châu Âu, không còn mùi hôi, thậm chí có thể trở thành điểm tham quan, du lịch.

Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Cà Mau khoá X tiến hành phiên chất vấn những vấn.

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu đã đặt ra những vấn đề “nóng” liên quan đến ngăn chặn khai thác tận diệt nguồn lợi thuỷ sản, tình trạng ô nhiễm môi trường và đất đai.

Đại biểu Nguyễn Sơn Ca chất vấn: Vì sao nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh ngưng hoạt động kéo dài.

Cùng vấn đề này, đại biểu Nguyễn Minh Đương đặt nghi vấn về số liệu báo cáo việc thu gom, xử lý 1.200 tấn rác/ngày, đạt tỷ lệ khoảng 92%, vì thực tế cử tri phản ánh khá nhiều về tình trạng rác chưa được thu gom...

Ông Tô Hoài Phương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau trả lời chất vấn.

Về vấn đề xử lý rác, ông Tô Hoài Phương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho hay, Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau ngưng hoạt động do chủ đầu tư đề nghị xem xét chi phí xử lý rác thải. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh trong tháng này, để tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Theo ông Phương, tháng 11 vừa qua, tỉnh đã chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện nhà máy xử lý rác tại xã Vĩnh Lợi, thời gian xây dựng 18 tháng từ ngày được giao đất.

Chia sẻ thêm vấn đề xử lý rác thải, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, chủ trương chung là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường.

Do đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo quy hoạch, mời gọi đầu tư nhà máy xử lý rác, dùng công nghệ mới, không chôn lấp nữa.

“Đầu tư nhà máy rác phải công nghệ mới, xử lý đốt, rồi phân bón, tái chế, thậm chí tiến tới làm điện sinh khối, để giải quyết căn cơ vấn đề rác thải, chất thải của sinh hoạt. Nhà máy xử lý rác phải hướng đến chuẩn sạch như nhiều nước châu Âu, không còn mùi hôi, thậm chí có thể trở thành điểm tham quan, du lịch. Đây là tiền đề để xây dựng đô thị văn minh, khi cả chính quyền và người dân cùng chung tay hành động”, ông Thiều nói.