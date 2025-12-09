Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhà máy xử lý rác ở Cà Mau phải hướng đến chuẩn sạch, có thể thành điểm tham quan

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng, mô hình nhà máy xử lý rác phải hướng đến chuẩn sạch như nhiều nước châu Âu, không còn mùi hôi, thậm chí có thể trở thành điểm tham quan, du lịch.

288588872417384710-5514.jpg
Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Cà Mau khoá X tiến hành phiên chất vấn những vấn.

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu đã đặt ra những vấn đề “nóng” liên quan đến ngăn chặn khai thác tận diệt nguồn lợi thuỷ sản, tình trạng ô nhiễm môi trường và đất đai.

Đại biểu Nguyễn Sơn Ca chất vấn: Vì sao nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh ngưng hoạt động kéo dài.

Cùng vấn đề này, đại biểu Nguyễn Minh Đương đặt nghi vấn về số liệu báo cáo việc thu gom, xử lý 1.200 tấn rác/ngày, đạt tỷ lệ khoảng 92%, vì thực tế cử tri phản ánh khá nhiều về tình trạng rác chưa được thu gom...

1598991562171587291.jpg
Ông Tô Hoài Phương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau trả lời chất vấn.

Về vấn đề xử lý rác, ông Tô Hoài Phương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho hay, Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau ngưng hoạt động do chủ đầu tư đề nghị xem xét chi phí xử lý rác thải. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh trong tháng này, để tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Theo ông Phương, tháng 11 vừa qua, tỉnh đã chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện nhà máy xử lý rác tại xã Vĩnh Lợi, thời gian xây dựng 18 tháng từ ngày được giao đất.

Chia sẻ thêm vấn đề xử lý rác thải, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, chủ trương chung là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường.

Do đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo quy hoạch, mời gọi đầu tư nhà máy xử lý rác, dùng công nghệ mới, không chôn lấp nữa.

“Đầu tư nhà máy rác phải công nghệ mới, xử lý đốt, rồi phân bón, tái chế, thậm chí tiến tới làm điện sinh khối, để giải quyết căn cơ vấn đề rác thải, chất thải của sinh hoạt. Nhà máy xử lý rác phải hướng đến chuẩn sạch như nhiều nước châu Âu, không còn mùi hôi, thậm chí có thể trở thành điểm tham quan, du lịch. Đây là tiền đề để xây dựng đô thị văn minh, khi cả chính quyền và người dân cùng chung tay hành động”, ông Thiều nói.

Về khai thác thủy sản tận diệt, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, tình trạng sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại và ngư cụ mang tính hủy diệt trong khai thác thủy sản vẫn diễn biến phức tạp, dù lực lượng chức năng địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống thời gian qua.

Theo ông Thiều, dù tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự, song một số người dân vẫn lén lút sử dụng xung điện, hóa chất để đánh bắt thủy sản. Điều này cho thấy đời sống của một bộ phận ngư dân còn khó khăn, chưa có sinh kế thay thế. Do đó, giải pháp phải quản lý, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững để người dân không còn phụ thuộc vào phương thức khai thác tận diệt.

Tân Lộc
#nhà máy rác #Cà Mau #du lịch #bảo vệ môi trường #chính quyền #đô thị #môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục