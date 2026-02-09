Lào Cai đồng ý tiếp nhận y bác sĩ bệnh viện của Bộ GTVT sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai vừa có văn bản đồng ý tiếp nhận 14 viên chức đang công tác tại Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), sau khi Báo Tiền Phong phản ánh những bất cập liên quan đến sắp xếp, bố trí đội ngũ y bác sĩ và cán bộ chuyên môn của đơn vị này.

Theo văn bản số 372/SNV-CCVC do Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành, việc tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cùng chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có văn bản đề xuất phương án tiếp nhận viên chức Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái. Sau khi xem xét, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thống nhất tiếp nhận tổng cộng 14 người, gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kế toán và cán bộ công nghệ thông tin.

Bệnh viện GTVT Yên Bái.

Danh sách tiếp nhận cho thấy phần lớn là đội ngũ chuyên môn y tế đang trực tiếp làm công tác khám, chữa bệnh. Cụ thể, có bác sĩ đa khoa, điều dưỡng trình độ cao đẳng và cử nhân thuộc các khoa Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Khám bệnh, Y học cổ truyền. Ngoài ra, còn có 3 dược sĩ đại học công tác tại Khoa Dược; 2 kế toán thuộc Phòng Hành chính và 1 cán bộ công nghệ thông tin thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, các viên chức sau khi tiếp nhận sẽ được bố trí về công tác tại các trạm y tế và tiếp nhận vào làm công chức tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, nhằm bổ sung nguồn nhân lực y tế và chuyên môn cho cơ sở.

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cũng nêu rõ điều kiện tiếp nhận: các cá nhân phải nộp đầy đủ hồ sơ gốc và giấy tờ liên quan để xem xét quyết định tiếp nhận; không tiếp nhận trường hợp đang bị kỷ luật, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cùng với đó, Sở Nội vụ đề nghị Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái và các cơ quan liên quan thực hiện việc điều động 14 viên chức về Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Cơ sở vật chất tại bệnh viện bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có bài đăng "Một bệnh viện công tại Lào Cai đã 4 năm không có lương" ngày 18/10/2024, và nhiều bài phản hồi sau đó. Báo Tiền Phong đã phản ánh tình trạng trong hơn 4 năm qua, cán bộ, viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Yên Bái (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) không được chi trả lương, bảo hiểm xã hội bị chậm đóng do thiếu kinh phí chi thường xuyên. Nguyên nhân xuất phát từ việc bàn giao bệnh viện giữa Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến nhiều vướng mắc trong quản lý, bố trí nguồn lực.

Từ tháng 6/2024, Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái, phường Yên Bái, đã phải dừng hoạt động. Nhiều hạng mục cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế xuống cấp nghiêm trọng, không được khai thác, gây lãng phí lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Văn Quỳnh, Trưởng phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết, đơn vị trân trọng cảm ơn sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, đồng thời ghi nhận vai trò phản ánh kịp thời của Báo Tiền Phong trong việc góp phần tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho viên chức, người lao động.