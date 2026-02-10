Vì sao Huế tính phương án cấm xe tải 4 trục trở lên trên Quốc lộ 49?

TPO - Trước tình trạng xe tải nặng và xe sơ-mi rơ-moóc gia tăng lưu thông, đặc biệt vào ban đêm, TP. Huế cân nhắc phương án cấm hoặc hạn chế các loại xe từ 4 trục trở lên đi trên Quốc lộ 49 nhằm giảm nguy cơ tai nạn trên tuyến đường miền núi nhiều khúc cua, mặt đường hẹp.

Ngày 10/2, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, cơ quan này nghiên cứu, đề xuất phương án cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải có từ 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49 (QL49), đoạn từ nút giao đường tránh Huế (Quốc lộ 1) đến đường Hồ Chí Minh theo hướng A Lưới - Huế và ngược lại.

Lưu lượng xe có tải trọng lớn tăng mạnh trên tuyến QL49 ở TP. Huế thời gian gần đây.

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, thời gian gần đây lưu lượng xe có tải trọng lớn tăng mạnh trên QL49, nhiều phương tiện lưu thông đối đầu trên tuyến đường hẹp, cong gấp khiến nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng.

Qua kiểm tra, ngành chức năng xác định trên QL49 có nhiều đoạn cong, mặt đường nhỏ hẹp, không đảm bảo bán kính cong đối với xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải từ 4 trục trở lên, tập trung tại các vị trí như Km48+880, Km74+174, Km74+220, Km77+309…

Tại khu vực miền núi A Lưới, người dân phản ánh vào ban đêm xuất hiện nhiều đoàn xe sơ-mi rơ-moóc chở than, quặng từ Lào di chuyển về cửa khẩu La Lay, sau đó nối đuôi nhau chạy theo đường Hồ Chí Minh rồi rẽ vào QL49 qua địa phận xã A Lưới và Bình Điền để về cảng Chân Mây (xã Chân Mây – Lăng Cô, TP. Huế).

Quốc lộ 49 có khẩu độ hẹp, nhiều đoạn cong gấp đi qua nhiều đèo dốc nguy hiểm.

Theo người dân địa phương, QL49 là tuyến đường nhỏ, nhiều đoạn cua nguy hiểm, trong khi xe tải nặng thường chạy nhanh khiến các phương tiện đi ngược chiều gặp khó khăn khi tránh nhau, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt, vào ban đêm tuyến đường thiếu hệ thống chiếu sáng nên mức độ rủi ro càng cao.

Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, thực tế thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến QL49 liên quan đến nhóm phương tiện tải trọng lớn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương và lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã đề xuất các phương án nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Huế, qua rà soát, thành phố hiện cân nhắc 2 phương án xử lý. Cụ thể, phương án 1 là cắm biển theo khu vực (zone) cấm xe sơ-mi rơ-moóc và cấm xe tải có từ 4 trục trở lên lưu thông trên toàn tuyến QL49 theo hướng A Lưới - Huế, đoạn từ nút giao đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh và chiều ngược lại.

Phương án 2 là cắm biển zone cấm xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải từ 4 trục trở lên theo khung giờ, trong đó hướng A Lưới - Huế cấm từ 5h đến 19h, còn hướng Huế - A Lưới cấm từ 19h đến 23h.

Trong khi đó, một số chủ phương tiện thường xuyên lưu thông qua tuyến QL49 cho rằng, cơ quan chức năng nên cân nhắc phương án cho phép xe tải trọng lớn chạy vào ban đêm, đồng thời tăng cường biển báo giảm tốc tại khu vực đông dân cư, sớm mở rộng nâng cấp QL49 và khắc phục các điểm đen nguy hiểm tại những đoạn đèo dốc, đường hẹp để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.