Xe khách cỡ lớn chiếm trọn mặt đường, bất chấp giờ cấm ở phố cổ Hà Nội

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội đánh giá hiệu quả của phương án thí điểm hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khung giờ cao điểm trên các tuyến đường thuộc phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ tháng 3/2025. Theo Sở Xây dựng, việc hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động vào giờ cao điểm đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành không di chuyển vào phố cấm.

Trước đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm theo đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng phạm vi hạn chế phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.