Nhịp sống Thủ đô

Google News

Xe khách cỡ lớn chiếm trọn mặt đường, bất chấp giờ cấm ở phố cổ Hà Nội

Đức Nguyễn

TPO - Mặc dù đã có quy định hạn chế, nhiều xe trên 16 chỗ vẫn ồ ạt lưu thông vào khu vực phố cổ Hà Nội trong giờ cao điểm. Thậm chí, nhiều tài xế dàn hàng ngang, dừng đỗ tùy tiện, khiến khu vực bị nghẽn cứng và gây bức xúc cho người dân.

VIDEO: Xe trên 16 chỗ vẫn nườm nượp ra vào phố cổ, Hồ Gươm trong khung giờ cấm.
tp-tienphong-13.jpg
Dù đã có lệnh cấm xe trên 16 chỗ lưu thông trong hai khung giờ 6h30–8h30 và 16h30–18h30, trên các tuyến phố thuộc khu vực phố cổ và quanh hồ Gươm nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra hằng ngày.
tp-tienphong-09.jpg
Các tuyến đường hạn chế xe trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) bao gồm trục Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Hàng Dầu đến Hàng Đào) - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy; trục Hàng Đậu - Trần Nhật Duật (đoạn Hàng Đậu - Nguyễn Hữu Huân) - Nguyễn Hữu Huân trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội và các tuyến phố Quang Trung (đoạn Tràng Thi tới Nhà Chung), Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Hàng Trống, Ấu Triệu, Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành.
tp-tienphong-19.jpg
6h30 ngày 2/12, hai xe khách cỡ lớn cùng một đơn vị di chuyển từ khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục qua phố Hàng Gai, Hàng Đào.
tp-tienphong-25.jpg
Sau đó, các xe dừng ngay giữa đường để đón trả khách.
tp-tienphong-31.jpg
Có thời điểm các xe khách dàn hàng 2–3, khiến tuyến phố gần như tê liệt.
tp-tienphong-16.jpg
tp-tienphong-17.jpg
Chiếc xe khách trên 29 chỗ đi vòng quanh Hồ Gươm rẽ sang Tràng Thi, phố Nhà Chung lúc 7h sáng nay (2/12).
tp-tienphong-35.jpg
7h10, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tiếp tục ghi nhận cảnh tương tự.
tp-tienphong-40.jpg
Dù phố Hàng Đậu đã có biển cấm xe trên 16 chỗ, một xe du lịch 29 chỗ vẫn ngang nhiên đi vào.
tp-tienphong-29.jpg
Giờ cao điểm sáng (6h30–8h30), tình trạng xe lớn đi vào khu vực cấm quanh phố cổ và Hồ Gươm khiến giao thông ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng việc đi lại.
tp-tienphong-39.jpg
Người dân phải đứng chờ các xe trên 16 chỗ đón, trả khách xong mới có thể di chuyển.
tp-tienphong-42.jpg
“Việc xe to đi vào phố trong giờ cao điểm diễn ra thường xuyên, ngày nào tôi cũng thấy", anh Nguyễn Chí (quận Ba Đình) cho hay.
tp-tienphong-13.jpg
Trong khung giờ cao điểm chiều (16h30 - 18h30), tình trạng xe trên 16 chỗ di chuyển vào tuyến đường cấm cũng diễn ra phổ biến.
tp-tienphong-45.jpg
18h20 ngày 1/12 trên phố Hàng Giấy, dù đang trong khung giờ cấm, một chiếc xe 29 chỗ vẫn lưu thông vào khu vực.
tp-tienphong-06.jpg
Theo mức phạt của năm 2025, xe khách đi vào khu vực phố cổ không đúng khung giờ quy định sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.
tp-tienphong-43.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 2/12, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh – Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết:"Thời gian qua đơn vị vẫn duy trì kiểm tra, xử phạt các phương tiện vi phạm theo thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ tại 31 tuyến phố quanh Hồ Gươm và phố cổ. Trong thời gian tới, Đội sẽ họp với các cơ quan liên quan để cập nhật thêm các tuyến phố dự kiến đưa vào danh sách cấm và có thể sẽ lắp đặt biển báo cụ thể tại từng tuyến để các phương tiện dễ nhận biết"

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội đánh giá hiệu quả của phương án thí điểm hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khung giờ cao điểm trên các tuyến đường thuộc phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ tháng 3/2025. Theo Sở Xây dựng, việc hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động vào giờ cao điểm đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành không di chuyển vào phố cấm.

Trước đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm theo đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng phạm vi hạn chế phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Đức Nguyễn
#giao thông #phố cổ #Hà Nội #ùn tắc #xe khách #cấm xe trên 16 chỗ

