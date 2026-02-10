Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

BIDV cùng Báo Tiền Phong tặng quà thương, bệnh binh tại TPHCM

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/2, tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức thăm, trao quà và chúc Tết các thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm.

Đại diện đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc BIDV (chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết hoạt động đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm, tình cảm của tập thể cán bộ, công nhân viên BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như của cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Tiền Phong.

z7521750479454-d2d98f75208903af91e9c8d1f625aad4.jpg
Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc BIDV (chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu)

Trong những năm qua, vào các dịp lễ Tết hay Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), BIDV (Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Báo Tiền Phong thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại trung tâm. Giá trị những món quà trao tặng tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sự tri ân và trân trọng của các thế hệ sau đối với những người có công với Tổ quốc, đã sẵn sàng hy sinh, không tiếc máu xương và hy sinh tuổi thanh xuân để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước.

dsc01890.jpg
Đoàn trao quà tặng cho Trung tâm

Ông Bính nói: "Dịp Tết Nguyên đán năm nay, sau khi tìm hiểu, được biết hiện nay trung tâm đang chăm sóc 44 thương bệnh binh, Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Báo Tiền Phong đã quyết định gửi tặng 44 suất quà Tết trị giá 22 triệu đồng đến các bác. Ngoài ra, đoàn cũng dành một túi quà gửi tặng các y bác sĩ nhân viên hiện đang công tác tại trung tâm".

z7521750451697-a5a132c9d0c03cf2d070e457dc594a8c.jpg
Các thành viên trong đoàn trao quà đến các thương, bệnh binh tại Trung tâm

Ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, cho biết, trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, chính sách hỗ trợ và sự quan tâm chăm sóc, ủng hộ của các mạnh thường quân, đời sống tinh thần và vật chất của các cô, chú thương bệnh binh được cải thiện rõ nét. Các thương bệnh binh được chăm sóc tốt, được chữa bệnh cũng như có cơ hội được hòa nhập vào xã hội. Nhiều thương bệnh binh còn có điều kiện chăm sóc gia đình, trở thành những người có ích cho xã hội.

dsc01902.jpg
Niềm vui của các thương bệnh binh

“Dịp Tết này, nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị và các ban ngành, Trung tâm tổ chức chương trình đón Tết, vui Xuân như gói bánh, cắm hoa, ăn tất niên… giúp các bác thương bệnh binh được vui vẻ, được sống trong không khí ấm áp đậm chất gia đình. Mong rằng trong thời gian tới, Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Báo Tiền Phong tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ để các bác thương bệnh binh được vui, khỏe, được sống chan hòa trong sự quan tâm, chăm sóc”, ông Tống Đức Bình nói.

Trọng Thịnh
#tặng quà Tết #BIDV #Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục