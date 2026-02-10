BIDV cùng Báo Tiền Phong tặng quà thương, bệnh binh tại TPHCM

TPO - Ngày 10/2, tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức thăm, trao quà và chúc Tết các thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm.

Đại diện đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc BIDV (chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết hoạt động đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm, tình cảm của tập thể cán bộ, công nhân viên BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như của cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Tiền Phong.

Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc BIDV (chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu)

Trong những năm qua, vào các dịp lễ Tết hay Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), BIDV (Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Báo Tiền Phong thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại trung tâm. Giá trị những món quà trao tặng tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sự tri ân và trân trọng của các thế hệ sau đối với những người có công với Tổ quốc, đã sẵn sàng hy sinh, không tiếc máu xương và hy sinh tuổi thanh xuân để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước.

Đoàn trao quà tặng cho Trung tâm

Ông Bính nói: "Dịp Tết Nguyên đán năm nay, sau khi tìm hiểu, được biết hiện nay trung tâm đang chăm sóc 44 thương bệnh binh, Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Báo Tiền Phong đã quyết định gửi tặng 44 suất quà Tết trị giá 22 triệu đồng đến các bác. Ngoài ra, đoàn cũng dành một túi quà gửi tặng các y bác sĩ nhân viên hiện đang công tác tại trung tâm".

Các thành viên trong đoàn trao quà đến các thương, bệnh binh tại Trung tâm

Ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, cho biết, trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, chính sách hỗ trợ và sự quan tâm chăm sóc, ủng hộ của các mạnh thường quân, đời sống tinh thần và vật chất của các cô, chú thương bệnh binh được cải thiện rõ nét. Các thương bệnh binh được chăm sóc tốt, được chữa bệnh cũng như có cơ hội được hòa nhập vào xã hội. Nhiều thương bệnh binh còn có điều kiện chăm sóc gia đình, trở thành những người có ích cho xã hội.

Niềm vui của các thương bệnh binh

“Dịp Tết này, nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị và các ban ngành, Trung tâm tổ chức chương trình đón Tết, vui Xuân như gói bánh, cắm hoa, ăn tất niên… giúp các bác thương bệnh binh được vui vẻ, được sống trong không khí ấm áp đậm chất gia đình. Mong rằng trong thời gian tới, Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Báo Tiền Phong tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ để các bác thương bệnh binh được vui, khỏe, được sống chan hòa trong sự quan tâm, chăm sóc”, ông Tống Đức Bình nói.