BIC nhận chuyển giao hệ thống quản trị nội bộ hiện đại từ BIDV

Ngày 28/10/2025, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) diễn ra Lễ chuyển giao và ra mắt phiên bản hệ thống quản trị nội bộ B.One dành riêng cho BIC dựa trên nền tảng công nghệ do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát triển.

B.One là hệ thống quản trị nội bộ toàn hàng được BIDV tự nghiên cứu, thiết kế và triển khai với mục tiêu xây dựng một “văn phòng không giấy tờ”, kết nối xuyên suốt từ trụ sở chính đến từng chi nhánh trên nền tảng số hóa. Sau một năm vận hành kể từ cuối năm 2024, B.One đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm chi phí và minh bạch hóa quản lý. Hệ thống giúp giảm 30% thời gian xử lý công việc trung bình, cắt giảm mạnh chi phí in ấn, hành chính và đi lại. Vừa qua, B.One cũng được VINASA vinh danh với Giải thưởng Sao Khuê năm 2025, khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong chuyển đổi số khối doanh nghiệp Nhà nước.

Trên cơ sở triển khai thành công tại BIDV, việc chuyển giao hệ thống B.One cho các đơn vị thành viên được xác định là bước đi chiến lược nhằm lan tỏa mô hình quản trị số hóa toàn diện trong toàn hệ sinh thái BIDV. BIC là đơn vị đầu tiên trong hệ thống tiếp nhận thành công nền tảng này, khẳng định sự tin tưởng sâu sắc của Ban Lãnh đạo BIDV đối với vai trò và năng lực triển khai của BIC. Sau khi được chuyển giao, hệ thống sẽ được vận hành dưới tên gọi BIC One và được tùy biến phù hợp với đặc thù kinh doanh bảo hiểm.

Việc tiếp nhận nền tảng BIC One sẽ giúp BIC nâng cao hiệu quả hoạt động trên nhiều phương diện: tăng năng suất làm việc, tiết kiệm thời gian xử lý, giảm tải thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị. Hệ thống cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giám sát, hỗ trợ Ban Lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác, từ đó xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại.

Sau khi tiếp nhận hệ thống quản trị hiện đại từ Ngân hàng mẹ, BIC sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, đảm bảo an toàn, bảo mật và ổn định trong vận hành. Đồng thời, BIC sẽ triển khai đào tạo, hướng dẫn để cán bộ nhân viên sử dụng thành thạo nền tảng. BIC kỳ vọng BIC One sẽ trở thành “trung tâm công việc số”, nơi mọi hoạt động được kết nối, mọi thông tin được chia sẻ và mọi sáng kiến được lan tỏa.

Trong thời gian tới, BIC mong muốn BIDV tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng hành và hỗ trợ các đơn vị thành viên trong quá trình chuyển đổi số. Với sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ, cùng tinh thần đổi mới và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, BIC sẽ không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, bứt phá trên thị trường và phát triển bền vững trên nền tảng công nghệ hiện đại – tiếp nối hành trình 20 năm xây dựng và trưởng thành.