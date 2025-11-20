BIDV cùng ngành Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, bứt phá

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang triển khai loạt hành động có tính chiến lược: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và ra mắt ứng dụng MyShop Pro - Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh.

Đồng hành chuyển đổi, bứt phá cùng hộ kinh doanh Việt

Chuyển đổi sang thuế kê khai không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là bước đi quan trọng nhằm kiến tạo môi trường tài chính - kinh doanh công bằng, minh bạch và hiện đại; tạo điều kiện để hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, thuận lợi hơn trong triển khai các thủ tục vay vốn, mở rộng quy mô và nâng cao uy tín trên thị trường.

Lãnh đạo BIDV và Lãnh đạo Cục Thuế ký kết hợp tác để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai

Nhận thức rõ điều đó, ngày 20/11/2025, BIDV chính thức ký kết hợp tác cùng Ngành Thuế, đánh dấu chặng đường dài đã và đang đồng hành triển khai trên nhiều phương diện để hỗ trợ hộ kinh doanh, cụ thể như: Tuyên truyền chính sách thuế kê khai và hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử; Phối hợp giới thiệu các giải pháp số giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu minh bạch và tạo điều kiện để tiểu thương, hộ kinh doanh tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách thuận lợi, an toàn; Phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ đối với hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp...

Đây là một trong những chương trình phối hợp quy mô toàn quốc giữa BIDV và ngành Thuế, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh minh bạch - văn minh - số hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - Bộ Tài chính - nhấn mạnh: “Trước yêu cầu về hiện đại hóa quản lý thuế trong tình hình mới, BIDV tiếp tục thể hiện rõ vai trò là ngân hàng tiên phong khi cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính hiện đại, nhiều tiện ích như ứng dụng số tích hợp tiện ích nộp thuế mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là nền tảng hỗ trợ quản lý bán hàng toàn diện tiên phong trên thị trường và phát hành hóa đơn điện tử, cùng chương trình ưu đãi hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong năm 2025.

Bên cạnh đó, BIDV còn tích cực phối hợp cùng ngành Thuế tổ chức các chương trình truyền thông, hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế ngay tại cơ sở. Đây chính là minh chứng rõ nét cho vai trò “người đồng hành” của BIDV trong công cuộc chuyển đổi phương thức quản lý thuế và hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước”.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - khẳng định: “Trong tiến trình chuyển đổi quan trọng của ngành Thuế và các hộ kinh doanh, BIDV đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, từ nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự đến hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đầy đủ, bao gồm: Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý bán hàng, quản lý doanh thu và thực hiện các nghĩa vụ về thuế; Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; Các giải pháp tín dụng hỗ trợ vốn cho hộ kinh doanh...

Tất cả được cung cấp với chi phí hợp lý, đi kèm các chính sách ưu đãi của BIDV đối với các hộ kinh doanh... Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của ngành Thuế, sự đồng hành chủ động từ BIDV và sự ủng hộ của các hộ kinh doanh... sẽ tạo động lực bứt phá mới cho các hộ kinh doanh Việt trong kỷ nguyên số”.

MyShop Pro - hệ sinh thái tài chính toàn diện của tiểu thương, hộ kinh doanh

Bám sát tinh thần: “60 ngày hành động: Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai minh bạch, hiện đại”, BIDV đã ưu tiên nguồn lực và phát huy thế mạnh công nghệ để cung cấp cho khách hàng một giải pháp quản lý bán hàng thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm chi phí - MyShop Pro.

Được tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, giải pháp MyShop Pro là nền tảng “quản lý mọi thứ trong một ứng dụng ngân hàng”. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, hộ kinh doanh có thể thực hiện được nhiều công việc: Quản lý danh mục sản phẩm, đơn hàng, thu - chi và dòng tiền theo thời gian thực; Tạo hóa đơn điện tử, sử dụng chữ ký số, lưu trữ đầy đủ dữ liệu bán hàng; Tổng hợp doanh thu theo ngày/tháng/quý với báo cáo trực quan, sinh động và phục vụ kê khai thuế; Kết nối và quản lý Loa thanh toán trực tiếp trong ứng dụng...

Đại diện Cục Thuế, BIDV và hộ kinh doanh thực hiện nghi thức ra mắt MyShop Pro - hệ sinh thái tài chính toàn diện dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh

Bên cạnh đó, MyShop Pro hướng tới việc giúp các hộ kinh doanh gia tăng uy tín trong giao dịch, thuận lợi khi vay vốn và mở rộng quy mô để tự tin trên hành trình phát triển bền vững.

Chia sẻ tại lễ ra mắt MyShop Pro, bà Lê Thị Thanh Yên - Phó Giám đốc Ban Sản phẩm bán lẻ BIDV nói: “Chúng tôi tin rằng, sự ra mắt của MyShop Pro trong chương trình hợp tác giữa BIDV cùng ngành Thuế sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để hỗ trợ tích cực cho cộng đồng tiểu thương, hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này. BIDV cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ sinh thái số nhằm mang đến các giải pháp đơn giản, thiết thực, giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành, đáp ứng quy định mới và phát triển lâu dài”.

Để thể hiện rõ sự đồng hành với các tiểu thương, hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm chuyển đổi, BIDV sẽ miễn phí trọn đời những khách hàng, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng MyShop Pro từ nay đến ngày 31/12/2025. Cùng với đó là ưu đãi tặng Loa thanh toán và miễn phí 6 tháng sử dụng Chữ ký số, Hóa đơn điện tử, giúp hộ kinh doanh giảm đáng kể chi phí mua phần mềm, hạn chế các sai sót thủ công và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Với những hành động thiết thực và những ưu đãi đột phá, BIDV tin tưởng sẽ tiếp sức để các tiểu thương, hộ kinh doanh ngày càng phát triển và bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.