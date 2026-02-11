Hành trình nghĩa tình để mọi công nhân có Tết

TPO - "Việc triển khai đồng thời cả các phiên chợ giảm giá và phương tiện đưa đón miễn phí công nhân, người lao động cho thấy nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong việc phủ kín mạng lưới phúc lợi. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn hướng tới mục tiêu để mọi người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình", ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chia sẻ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai loạt hoạt động đồng bộ nhằm chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Niềm vui của những công nhân xa quê trên "Chuyến tàu Công đoàn" khởi hành từ ga Sài Gòn, đưa người lao động về quê sum vầy đón Tết Bính Ngọ 2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khẳng định, đây là những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chăm lo đời sống người lao động, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhất là những khó khăn của người lao động do tác động của thiên tai và chuỗi cung ứng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động sớm ban hành kế hoạch, chỉ đạo và triển khai hệ thống các hoạt động chăm lo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cho đoàn viên, người lao động với tinh thần xuyên suốt: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình”. Trọng tâm là chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, các Chuyến bay, Chuyến tàu, Chuyến xe Công đoàn đưa người lao động về quê đón Tết.

Nỗ lực này được cụ thể hóa bằng mạng lưới "Chợ Tết Công đoàn" trực tiếp tại khắp các tỉnh thành, nơi hàng hóa thiết yếu được bán giảm giá sâu từ 10 - 50%. Đặc biệt, các cấp Công đoàn cơ sở đã dành nguồn lực trực tiếp phát phiếu mua hàng trị giá từ 200.000 đến 500.000 đồng cho những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Song song đó, các "Chuyến bay Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn" và hàng nghìn "Chuyến xe Công đoàn" đã được triển khai đồng loạt. Đây là những hành trình nghĩa tình đưa người lao động từ các khu công nghiệp trọng điểm khắp cả nước về quê, giúp vơi bớt gánh nặng chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: "Việc triển khai đồng thời cả các phiên chợ giảm giá và phương tiện đưa đón miễn phí cho thấy nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong việc phủ kín mạng lưới phúc lợi. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn hướng tới mục tiêu để mọi người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình".

Số hóa phúc lợi và sức lan tỏa thực tiễn

Dịp Tết 2026 ghi nhận bước đột phá từ mô hình Chợ Tết trực tuyến với hơn 2 triệu lượt truy cập và 215.000 lượt mua sắm thành công, đạt tổng giá trị gần 110 tỷ đồng. Song song đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã cấp phiếu mua hàng cho 250.000 đoàn viên khó khăn thông qua nền tảng này.

Đánh giá về tính thực tiễn, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định: “Mô hình trực tuyến giúp công nhân làm ca, kíp giải bài toán thiếu thời gian khi có thể mua sắm linh hoạt mọi lúc, mọi nơi”.

Trong dịp Tết, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn các cấp đã hỗ trợ nhiều vé tàu miễn phí để công nhân về quê ăn Tết.

Việc đổi mới phương thức chăm lo đã trực tiếp giải bài toán về thời gian và không gian cho người lao động sản xuất. Thay vì phụ thuộc vào khung giờ hành chính, công nhân làm ca kíp hiện có thể mua sắm linh hoạt mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng tiếp cận hàng Việt chất lượng cao với giá ưu đãi. Sự điều chỉnh này minh chứng cho nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong việc thấu hiểu đặc thù công việc và tiếp cận sát sườn nhu cầu thực tế của đoàn viên.

Sự chuyển dịch sang nền tảng số còn khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo của Công đoàn trong kỷ nguyên mới. Việc thay thế các phương thức hỗ trợ mang tính hành chính bằng hệ thống cấp phiếu mua hàng trực tuyến không chỉ tăng tính minh bạch, công bằng mà còn đảm bảo sự hỗ trợ đến tay người lao động một cách kịp thời nhất. Qua đó, đoàn viên cảm nhận rõ sự quan tâm chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó mật thiết với tổ chức.

Hơn cả những giá trị vật chất, các hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tâm lý người lao động trước bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Sự tiếp sức kịp thời từ Công đoàn giúp giảm bớt áp lực chi tiêu, mang lại niềm vui và sự an tâm cho mỗi gia đình công nhân. Đây chính là nền tảng để người lao động tái tạo sức lao động, yên tâm đón Tết và sớm trở lại nhà máy với tinh thần phấn khởi. Mỗi suất quà, mỗi tấm vé nghĩa tình đã trở thành minh chứng sống động cho vai trò đồng hành, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước thành niềm hạnh phúc hiện hữu trong mỗi mái ấm khi Xuân về.

"Thông qua các hoạt động này, Công đoàn tri ân sự gắn bó, tin tưởng của đoàn viên với tổ chức, tôn vinh những đóng góp bền bỉ của đoàn viên, người lao động cho doanh nghiệp và cho sự phát triển của đất nước; đồng thời gửi gắm niềm tin rằng, sau những ngày Tết sum vầy, người lao động được tiếp thêm động lực, sẵn sàng trở lại làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, nỗ lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Đảng và Nhà nước đã quyết định", ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.