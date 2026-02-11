Huế: Huế: Xe chở yêu thương giúp 4 trăm bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

TPO - Từ ngày 11 đến 13/2, tại Huế triển khai chương trình xe 0 đồng với 9 chuyến xe khởi hành từ hai cơ sở của Bệnh viện Trung ương Huế, nhằm hỗ trợ cho hơn 400 bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn trở về quê đón Tết đoàn viên.

Ngày 11/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, hỗ trợ đưa 120 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện về quê đón Tết cổ truyền cùng gia đình.

Theo bệnh viện, các chuyến xe xuất phát tại cơ sở 1 (số 16 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) và cơ sở 2 tại phường Phong Thái (TP. Huế).

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ người bệnh, người già lên xe để trở về quê đón Tết.

Tại điểm khởi hành, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cùng lãnh đạo bệnh viện trực tiếp tặng quà Tết, động viên và tiễn bệnh nhân lên đường về quê. Nhiều bệnh nhân và người thân không giấu được xúc động khi được hỗ trợ xe trở về nhà đúng dịp đoàn viên ngày Tết.

Các chuyến xe đưa bệnh nhân về bến xe trung tâm và các điểm dọc Quốc lộ 1, qua các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

9 chuyến xe 0 đồng được tổ chức để đưa người bệnh tại Huế về quê đoàn viên cùng gia đình.

Đối tượng được hỗ trợ là các bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại các khoa, trung tâm lâm sàng của bệnh viện, ưu tiên bệnh nhân thuộc Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Đột quỵ, Khoa Nhi Ung bướu và Khoa Huyết học lâm sàng.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, chương trình “Chuyến xe yêu thương” đã bước sang năm thứ 8, trở thành hoạt động thường niên mang đậm ý nghĩa nhân văn, sẻ chia với những người bệnh phải điều trị xa nhà trong dịp Tết.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tặng quà Tết cho bệnh nhân, người nhà.

GS.TS Phạm Như Hiệp nhấn mạnh, Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng với mỗi người Việt, vì vậy mỗi chuyến xe không chỉ đưa bệnh nhân về quê mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để người bệnh tiếp tục hành trình điều trị, phục hồi sức khỏe.

Theo kế hoạch, chương trình xe 0 đồng năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 13/2, với 9 chuyến xe khởi hành từ 2 cơ sở của Bệnh viện Trung ương Huế, hỗ trợ hơn 400 bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết đoàn viên.