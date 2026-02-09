Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên về quê vui Xuân đón Tết

TPO - Trong tiết trời mưa lạnh ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, những vòng xe của hành trình “Chuyến xe yêu thương 2026” đã lăn bánh từ Thủ đô, mang theo niềm vui đoàn viên của hàng trăm sinh viên nghèo, sinh viên vùng sâu vùng xa về quê vui Xuân đón Tết.

Sáng 9/2, tại khuôn viên trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội), CLB Tình nguyện viên Thủ đô, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công Đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Trường ĐH Thủy Lợi, Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương 2026”.

Đây là hoạt động thường niên ý nghĩa do Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội phối hợp triển khai nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vùng sâu vùng xa về quê đón Tết.

Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán bên gia đình.

Tấm vé đoàn viên

Phùng Tòn Lai (dân tộc Dao, Cao Bằng) - sinh viên Trường ĐH Văn hóa là một trong những hành khách của chuyến xe yêu thương. Gia đình Lai thuộc hộ nghèo, nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào nông sản. Khó khăn chồng chất khó khăn khi năm 2024, mẹ Lai gặp tai nạn thương tật ở tay, còn bố lại mắc nhiều bệnh hiểm nghèo.

Mọi năm, để về quê, Lai phải tự bắt xe khách tại bến. "Mỗi lần bắt xe là gặp không ít khó khăn vì nạn chèo kéo khách, xe dịp Tết đông đúc, chật chội, đường về kéo dài 9 - 10 tiếng đồng hồ," cậu nhớ lại. Nhưng Tết này đã khác. Lần đầu tiên cầm trên tay tấm vé của "Chuyến xe yêu thương", Lai không giấu được sự biết ơn: "Tôi thấy ấm áp lắm. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn san sẻ yêu thương để sinh viên có niềm vui trọn vẹn về quê đón Tết cùng gia đình".

Các bạn sinh viên với vé chuyến xe yêu thương trên tay. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng chung niềm vui ấy, Nông Thu Hương (dân tộc Tày, Lào Cai) - sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã có mặt từ sớm tại điểm tập kết. Nhà Hương cách Hà Nội gần 400km. Mọi năm, việc đặt xe về quê là một "cuộc chiến" phải chuẩn bị trước cả tháng.

Hương cho biết, nhận thông báo về chương trình Chuyến xe yêu thương khi đang ốm, phải nằm viện, cô đã rất lo lắng không kịp đăng ký. "Lúc đó tôi hơi suy sụp vì vừa nằm viện xong. Nhưng rất may mắn, các anh chị trong ban tổ chức đã hỗ trợ cực kỳ sát sao, gọi điện giúp đỡ tôi hoàn thành thủ tục nhanh nhất", cô nói.

Theo Hương, chuyến xe yêu thương không chỉ miễn phí vé, còn có lộ trình chạy tuyến cao tốc, cô sẽ được về điểm đỗ chỉ cách nhà hơn chục cây, nơi bố mẹ có thể yên tâm ra đón. "Bố mẹ tôi ở nhà nghe tin con gái được xe đưa về tận nơi, lại có quà Tết mang về thì yên tâm và phấn khởi lắm," Hương chia sẻ.

Nông Thu Hương hồ hởi về nghỉ Tết với chuyến xe yêu thương. Ảnh: Xuân Tùng

Chuyến xe đong đầy yêu thương

Không chỉ là những chuyến xe miễn phí, "Chuyến xe yêu thương 2026" còn trao tặng 200 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Trong đó gói ghém đủ đầy hương vị Tết với bánh chưng, bánh kẹo và cả những phong bao lì xì may mắn.

Lộ trình của các chuyến xe năm nay trải dài qua 13 tỉnh thành phía Bắc, từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đến tận vùng cao biên giới như Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn. Các điểm đón trả cụ thể tại từng địa phương không chỉ đảm bảo an toàn giao thông cho hành trình mà còn giúp sinh viên tiết kiệm tối đa thời gian về với gia đình về quê ăn Tết.

Chị Vũ Thị Minh Hằng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Động viên sinh viên trước giờ khởi hành, chị Vũ Thị Minh Hằng – Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP Hà Nội nhắn nhủ, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là dịp để sinh viên nhìn nhận lại chặng đường một năm vừa qua, về những kết quả học tập, rèn luyện; sự trưởng thành của bản thân; sự quan tâm, chia sẻ đối với gia đình.

“Đây là thời điểm để các bạn nhìn lại một năm vừa qua chúng ta đã làm được gì cho gia đình. Có thể chưa hỗ trợ được vật chất, nhưng một lời hỏi thăm, một sự quan tâm cũng đã là quà tặng ý nghĩa. Chúc các bạn có một hành trình thượng lộ bình an, sớm quây quần bên gia đình đón Tết Bính Ngọ an khang”, chị Hằng bày tỏ.

Khi những chiếc xe từ từ lăn bánh rời Hà Nội, mang theo tiếng cười nói rộn ràng, cũng là lúc Tết thực sự bắt đầu với những sinh viên xa nhà. Những chuyến xe ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia ấm áp của cộng đồng dành cho các bạn trẻ ở địa bàn vùng sâu vùng xa.

Sinh viên chuyển đồ lên xe về quê đón Tết. Ảnh: Xuân Tùng