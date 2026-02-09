Chuyện của hai công dân trẻ tiêu biểu TPHCM

TP - Là những người trẻ có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh và hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã năng nổ lan tỏa nguồn cảm hứng về lối sống tích cực, đóng góp cho quê hương, đất nước bằng những hành động tâm huyết gắn với các thông điệp ý nghĩa.

Sau những cống hiến miệt mài, hai nghệ sĩ trẻ đã được tuyên dương, trao danh hiệu cao quý “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025” trong ngày đầu năm mới 2026.

Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh tạo dấu ấn với đông đảo khán giả qua những ca khúc lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước. Để có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ như hiện nay, cô đã trải qua hành trình làm mới mình, gắn với những hoạt động truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Duyên Quỳnh sinh ra trong gia đình làm nông ở Đắk Lắk. Bố mẹ cô là những người có “máu” văn nghệ nhưng không tham gia hoạt động nghệ thuật chính quy. Năng khiếu âm nhạc của Quỳnh được di truyền từ niềm đam mê của bố mẹ và cũng chính hai vị thân sinh đã dạy những bài hát, nốt nhạc đầu tiên cho con gái để cô có cơ hội đứng trên các sân khấu ở thôn, xóm khi còn bé thơ.

Năm 17 tuổi, thi đỗ vào Nhạc viện TPHCM, giọng ca vùng đất Tây Nguyên mới bắt đầu được tiếp xúc và tham gia môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Duyên Quỳnh thổ lộ, cô từng có một thời gian dài hoạt động nghệ thuật nhưng không thực sự khai phá và tìm tòi được chất riêng cho bản thân. Điều đó càng thôi thúc nữ ca sĩ khám phá bản thân cũng như thử thách những cái mới.

Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh hát tặng cán bộ, chiến sĩ trong chuyến thăm Trường Sa năm 2025. Ảnh: NVCC

Sau nhiều thể nghiệm, thử sức với các dòng nhạc, thể loại, Duyên Quỳnh bén duyên với dòng nhạc quê hương - đất nước và đến bây giờ cô khẳng định hướng đi này đã mang lại những thành quả nhất định. “Tôi nhận ra niềm đam mê của mình là thông qua âm nhạc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng, với xã hội”, giọng ca quê Đắk Lắk bày tỏ.

Năm 2023, Duyên Quỳnh có dịp cùng đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đến thăm hỏi, trao quà và giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ vùng biển đảo Tây Nam. Chuyến đi này đã thay đổi rất nhiều những nghĩ suy về sự cống hiến, hoạt động nghệ thuật cùng những định hướng của nữ ca sĩ. Nguyễn Thị Duyên Quỳnh kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện một album về quê hương, đất nước, bởi hành trình đến với những vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc đã để lại quá nhiều cảm xúc.

Trong hải trình đặc biệt này, Duyên Quỳnh đã viết ca khúc “Quốc kỳ nơi đảo xa” ngay trên tàu và sau đó xin phép nhạc sĩ đưa vào album. Không lâu sau đó, ca khúc thứ hai “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tiếp tục ra đời tạo nên độ nhận diện sâu rộng tên tuổi của bộ đôi Nguyễn Thị Duyên Quỳnh - Nguyễn Văn Chung.

“Đối với tôi, mỗi chuyến đi mở ra những góc nhìn mới hơn, đa chiều hơn về những sự vật, sự việc mà trước đây mình chỉ nhìn nhận hạn chế”. Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh

Ca sĩ Duyên Quỳnh khẳng định, sau chuyến đi, tình yêu quê hương, đất nước trong cô càng mãnh liệt hơn để có thể tiếp tục ra mắt những sáng tác mới lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến với các bạn trẻ.

Gieo mầm sống xanh

Với vai trò và khát khao cống hiến của một người trẻ tràn đầy nhựa sống, Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc đồng hành trong rất nhiều hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội các cấp và với các phong trào thanh thiếu nhi tại TPHCM. Nàng hậu dành nhiều tâm huyết “đi cùng thanh niên” trong tiến trình chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), đặc biệt là mục tiêu 13 - Hành động về khí hậu.

“Mục tiêu lớn nhất của Ngọc là muốn các bạn thanh niên Việt Nam có được lối sống tích cực; suy nghĩ hướng đến những hành động bền vững”, nàng hậu bày tỏ.

Với hoa hậu Bảo Ngọc, trăn trở lớn nhất trong câu chuyện biến đổi khí hậu xuất phát từ chính quê hương Cần Thơ - nơi cô lớn lên - một trong những vùng đất chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Cuộc sống của người dân khó khăn hơn thậm chí rủi ro đến tính mạng bởi những tác động khôn lường do thiên tai gây ra. Cô đúc kết: “Biến đổi khí hậu không chỉ là câu chuyện về khoa học hay chỉ xuất hiện trên sách báo mà là câu chuyện về vận mệnh chung của cả hành tinh hơn 8 tỷ người đang chung sống”.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhìn nhận, vấn đề khí hậu đang là một bài toán cấp thiết mang tính hệ thống, không thể giải quyết bằng những hành động riêng lẻ mà cần cách tiếp cận toàn diện. Cô gái này đã đại diện thanh niên Việt Nam góp tiếng nói mạnh mẽ về những điều mình quan tâm tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 29 (COP29) hay tại Diễn đàn Tương lai châu Á (AFF 2025)… Cô mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của các bạn trẻ trong các hoạt động về đàm phán quốc tế và những chính sách khí hậu của Việt Nam và thế giới. Thông qua đó, lan tỏa tiếng nói của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế tại những hội nghị, diễn đàn lớn.

“Cam kết” của Bảo Ngọc Kiên định con đường đã chọn, Bảo Ngọc đã sáng lập và điều hành dự án phi lợi nhuận Gen Zero nhằm thực hiện “lời hứa” của cô trong hành trình hành động về khí hậu và mục tiêu bảo vệ môi trường. Với sự dẫn dắt của Bảo Ngọc, Gen Zero thúc đẩy thanh niên Việt Nam đạt được kết quả trên 3 trụ cột: Nhận thức - Khả năng (bao gồm kiến thức, kỹ năng và tư duy) - Cơ hội được tham gia đóng góp vào những tiến trình đạt những mục tiêu khí hậu quốc tế.

Cuối năm 2025, Bảo Ngọc cùng Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức một hội nghị nhằm tiến tới hiện thực hóa Lộ trình trao quyền thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu (VYCEP). Đây cũng chính là dự án cô sẽ mang đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73 với vai trò là đại diện của Việt Nam. Tại đấu trường này, Bảo Ngọc nói sẽ đem những hoạt động này với sự quyết tâm cao để có thể thực hiện đúng tôn chỉ của cuộc thi là “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, đồng thời chứng tỏ với bạn bè 5 châu, Việt Nam đã có tầm nhìn rất phát triển, sẵn sàng hòa nhịp với dòng chảy của thế giới.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc dành nhiều tâm huyết với các mục tiêu phát triển bền vững

Trên hành trình mới, Bảo Ngọc xác quyết con đường đi lâu dài là muốn trở thành một người chuyên đóng góp các hoạt động xã hội vì sự phát triển bền vững của đất nước.

“Tôi mong muốn tham gia hoạt động trên mọi mặt trận. Ở đâu đất nước cần thì ở đó có Bảo Ngọc, cho dù đó là lĩnh vực môi trường hay những lĩnh vực xã hội khác”, nàng hậu bộc bạch.