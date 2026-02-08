Trồng đào lục bình, nam thanh niên Phú Thọ kiếm bộn tiền mỗi vụ Tết

TPO - Từ mô hình trồng đào truyền thống, anh Nguyễn Tiến Dũng (31 tuổi, trú tại xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ) đã mạnh dạn sáng tạo, tạo dáng đào bình kích thước lớn và đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để kinh doanh. Nhờ cách làm mới, mỗi năm anh Dũng thu về hơn 800 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đông anh em, ngay từ khi còn trẻ, anh Nguyễn Tiến Dũng đã bươn chải nhiều nơi, trải qua nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Sau nhiều năm làm thuê, tích cóp được một khoản vốn nhỏ, anh quyết định trở về quê lập nghiệp.

Trong một lần tình cờ xem các mô hình làm nông nghiệp trên mạng xã hội, anh Dũng nhận thấy nghề trồng đào cảnh có nhiều tiềm năng. Không ngại khó khăn, anh bắt đầu mày mò học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc, ươm cành, tạo dáng đào từ nhiều nguồn khác nhau. Tận dụng diện tích đất vườn sẵn có của gia đình, anh cùng chị gái vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Thời gian đầu, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, chủ yếu bán tại các chợ truyền thống, lợi nhuận không đáng kể. “Mấy năm trước tôi chỉ bán ở chợ, bán quen thì chỉ có khách cũ. Cuối năm ai mua thì gọi điện, không mở rộng được thị trường. Tôi nghĩ phải đưa đào lên Facebook, TikTok mới mong có thêm khách”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng cùng vợ bắt đầu học cách quay video ngắn, sáng tạo nội dung trên TikTok thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu, anh Dũng cùng vợ bắt đầu học cách quay video ngắn, sáng tạo nội dung trên TikTok. Các video mang tính giải trí, ghi lại sinh hoạt đời thường, quá trình chăm sóc, tạo dáng đào, dần thu hút sự quan tâm của người xem. Những lúc rảnh, hai vợ chồng livestream bán đào trực tiếp trên mạng.

Nhờ hình dáng đào bình mới lạ, bắt mắt, nhiều khách hàng đã đặt mua trực tiếp qua các buổi livestream. Anh Dũng cho biết, mỗi bình đào có giá dao động từ 8 đến 12 triệu đồng, có những phiên live “chốt” được từ 5–10 đơn hàng. Không chỉ khách trong tỉnh, nhiều người ở các tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An cũng đặt mua, sẵn sàng chi thêm 1–2 triệu đồng để thuê xe vận chuyển.

Nhiều người đam mê đào từ các tỉnh khác đều đặt hàng qua mạng.

Bên cạnh bán đào, anh Dũng còn nhận đan bình cho các nhà vườn khác với tiền công trung bình từ 400–500 nghìn đồng mỗi sản phẩm, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật tạo dáng, chăm sóc đào, qua đó có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

“Khách mua thấy đẹp rồi giới thiệu cho nhau nên ngày càng nhiều người biết đến đào nhà tôi. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục sáng tạo thêm nhiều mẫu mới để đáp ứng thị hiếu thị trường”, anh Dũng cho hay.

Hiện nay, anh Dũng sở hữu khoảng 4,5 mẫu (tương đương 16.000 m2) đất trồng đào. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại thu nhập hơn 800 triệu đồng. Trong thời gian tới, anh dự định tiếp tục mở rộng diện tích, đa dạng mẫu mã và sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn các thanh niên địa phương cùng khởi nghiệp.

Anh Nguyễn Tiến Dũng là một trong những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Đánh giá về mô hình này, chị Hán Thị Mỹ Linh - Bí thư Đoàn xã Thọ Văn cho biết: “Anh Nguyễn Tiến Dũng là một trong những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình trồng đào cảnh ứng dụng mạng xã hội để tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cao, phù hợp với xu hướng hiện nay. Thời gian qua, Đoàn xã đã phối hợp hỗ trợ anh Dũng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời lấy mô hình này làm điểm để tuyên truyền, nhân rộng trong đoàn viên, thanh niên, góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương”.