Tưng bừng ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng

TPO - Trong Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng” năm 2026 đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, như trang trí trại với chủ đề “Xuân yêu thương”, thi gói “Bán chưng ngày Tết”; các trò chơi dân gian truyền thống; liên hoan nghệ thuật “Sắc màu tuổi thơ”.

Ngày 8/2, tại Trường Lê Duẩn, Thành Đoàn – Hội đồng Đội TP Hà Nội phối hợp tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng” năm 2026.

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Các hoạt động không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo không gian vui tươi, tạo môi trường để các thanh thiếu niên được rèn luyện, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, kỹ năng sống và năng khiếu; góp phần xây dựng một môi trường giáo dục an toàn – thân thiện – lành mạnh – giàu tính nhân văn .

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng” không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa, lời chúc Xuân sớm nhất, ấm áp nhất mà tổ chức Đoàn – Đội Thủ đô dành tặng cho thiếu nhi. Đây cũng là hoạt động thiết thực của thiếu nhi Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; hướng tới các dấu mốc quan trọng: 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Thông qua Ngày hội, vai trò và vị trí của tổ chức Đội tiếp tục được khẳng định, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình cảm và trách nhiệm của đội ngũ phụ trách thiếu nhi cùng các em cán bộ Đội đối với tổ chức Đội. Đồng thời, các hoạt động giúp các em xác định rõ ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. Qua đó, góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh thiếu nhi Thủ đô năng động, tự tin, sáng tạo, chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.