Giới trẻ

Gửi sách bút từ Thủ đô tặng học sinh vùng khó Lai Châu

Thành Đạt
TPO - Trong hai ngày 6-7/2, Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức trao tặng các phần quà và công trình ý nghĩa cho người dân, học sinh tại phường Tân Phong, xã Tân Uyên và xã Sì Lở Lầu. Trong số các phần quà được trao tặng có nhiều bút, vở, đồ dùng học tập của các trường học tại Hà Nội và sách của Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng thông qua báo Tiền Phong.

Theo đó, tại Trường Tiểu học số 1 Tân Uyên, Tỉnh Đoàn Lai Châu đã trực tiếp trao tặng nhiều phần quà cho đội ngũ thầy, cô giáo tại điểm trường. Trong các phần quà Tết cho nhà trường, có những món quà đặc biệt từ Thủ đô Hà Nội gồm: 1.500 quyển vở, 345 bút bi, 150 thước kẻ do học sinh các trường học gửi tặng thông qua báo Tiền Phong.

628248854-2616941082004450-760224709800714640-n.jpg
z7513822935226-671104a2959eb164f4854c629019652f.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Vừ Thị Mai Dinh trao nhiều phần quà tại trường Tiểu học số 1 Tân Uyên.

Cô Phan Thị Nga - Hiệu trưởng Tiểu học số 1 Tân Uyên cho biết, sự quan tâm và sẻ chia kịp thời của các đơn vị tài trợ, Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Lai Châu đã tiếp thêm động lực để tập thể thầy, cô giáo và học sinh nhà trường nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu dạy tốt, học tốt.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Vừ Thị Mai Dinh bày tỏ sự tri ân sâu sắc của đơn vị tài trợ, sự kết nối của Báo Tiền Phong để những phần quà ý nghĩa, thiết thực đến tay các em học sinh.

z7516094381027-311b2357a0a6c63533c9130e4f27dfd5.jpg
Đại diện báo Tiền Phong bàn giao quà của các nhà tài trợ cho Tỉnh Đoàn Lai Châu.

Bên cạnh việc tặng sách, vở, bút cho học sinh, Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các chương trình “Xuân ấm mầm xanh năm 2026”, "Tết sẻ chia 2026" và "Áo ấm vùng cao" tại phường Tân Phong, xã Tân Uyên và xã Sì Lở Lầu.

627489311-2616940922004466-5131982801024061331-n.jpg﻿
1.jpg﻿
2.jpg
Nhiều phần quà được Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp cùng nhiều đơn vị trao tặng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Trao tặng một công trình thắp sáng đường nông thôn với 30 cột đèn năng lượng mặt trời, 10 xe đạp, 5 máy tính xách tay, 4 bình nước nóng lạnh năng lượng mặt trời; 2 máy lọc nước; xây dựng gian hàng 0 đồng; trao 72 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và quà Tết cho Nhân dân trên địa bàn với tổng trị giá nguồn lực các chương trình trên 665 triệu đồng.

Thành Đạt
#Trao quà tặng giáo dục #Chương trình mùa xuân và Tết sẻ chia #Hỗ trợ cộng đồng khó khăn #Xây dựng công trình cộng đồng #Khuyến khích học tập và phát triển #Sáng kiến nâng cao đời sống vùng cao #Tỉnh Đoàn Lai Châu

