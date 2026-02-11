Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip: Lửa khói ngùn ngụt ở kho phế liệu tại TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh (TPHCM). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, giấy… khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan rộng.

Khoảng 13 giờ ngày 11/2, người dân phát hiện ngọn lửa dữ dội kèm khói đen bốc lên tại kho chứa phế liệu gần giao lộ đường Trịnh Thị Miếng – Phạm Thị Giây. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, giấy… khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan rộng.

Clip vụ cháy do người dân ghi lại.

Người đi đường và những người có mặt tại khu vực đã nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng bất thành do cột lửa lớn và lượng vật liệu dễ cháy bên trong kho.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi công tác tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước dập lửa.

chay.png
631606779-1227493986249118-940923431973639788-n.jpg
Khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét

Sau hơn 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#cháy kho #phế liệu #TPHCM #cứu hỏa #đám cháy #khói đen #Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) #Công an TPHCM #Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ #phòng cháy chữa cháy #cứu nạn cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục