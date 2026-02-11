Cháy lớn trong cụm công nghiệp ở Ninh Bình

TPO - Một nhà xưởng ở cụm công nghiệp Lê Hồ, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình bất ngờ xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngày 11/2, lãnh đạo UBND phường Lê Hồ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà xưởng ở cụm công nghiệp Lê Hồ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: V.Q

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h45 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong khu vực nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen bốc cao mù mịt.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng huy động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy. Đến 9h05, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo lãnh đạo UBND phường Lê Hồ, khu vực nhà xưởng rộng khoảng 600m2, đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tia lửa từ mối hàn văng vào vật liệu xốp dễ cháy, dẫn đến xảy ra hỏa hoạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại.