Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy lớn trong cụm công nghiệp ở Ninh Bình

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nhà xưởng ở cụm công nghiệp Lê Hồ, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình bất ngờ xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngày 11/2, lãnh đạo UBND phường Lê Hồ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà xưởng ở cụm công nghiệp Lê Hồ.

screen-shot-2026-02-11-at-133415.png
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: V.Q

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h45 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong khu vực nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen bốc cao mù mịt.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng huy động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy. Đến 9h05, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo lãnh đạo UBND phường Lê Hồ, khu vực nhà xưởng rộng khoảng 600m2, đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tia lửa từ mối hàn văng vào vật liệu xốp dễ cháy, dẫn đến xảy ra hỏa hoạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại.

Minh Đức
#Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp #An ninh công nghiệp và phòng cháy chữa cháy #Nguyên nhân cháy do tia lửa hàn #Thiệt hại tài sản trong vụ cháy #Phản ứng ứng cứu khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục