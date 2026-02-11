'Áo xanh' sơn sửa nhà giúp các hộ khó khăn đón Tết

TPO - Với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, căn nhà của các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa bàn Đà Nẵng được "khoác áo mới" trước thềm Tết Nguyên đán.