Giới trẻ

Google News

'Áo xanh' sơn sửa nhà giúp các hộ khó khăn đón Tết

Giang Thanh

TPO - Với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, căn nhà của các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa bàn Đà Nẵng được "khoác áo mới" trước thềm Tết Nguyên đán.

tp-ao-xanh-sua-nha-4.jpg
Những ngày giáp Tết, căn nhà của bà Phạm Thị Liên (thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng﻿) rộn ràng, nhộn nhịp hơn mọi ngày với sự có mặt của các đoàn viên, thanh niên xã. Ảnh: Giang Thanh
tp-ao-xanh-sua-nha-7.jpg
Sau khi quét dọn từ trong ra ngoài, các tình nguyện viên mỗi người một việc, giúp bà Liên sơn sửa nhà cửa đón Tết. Căn nhà, cổng ngõ được "khoác" tấm áo mới sáng sủa, tươi vui hơn. Các bạn trẻ cũng cẩn thận sơn lại cửa chính, cửa sổ cho đồng bộ.
tp-ao-xanh-sua-nha-8.jpg
tp-ao-xanh-sua-nha-3.jpg
tp-ao-xanh-sua-nha-1.jpg
tp-ao-xanh-sua-nha-2.jpg
Là vợ liệt sĩ, bà Liên sống trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền trao tặng. Vì đã lớn tuổi nên mỗi dịp Tết đến, bà cũng không có điều kiện để sơn sửa, trang trí nhà cửa. "Nhờ sự hỗ trợ của các cháu đoàn viên, năm nay, tôi được đón Tết trong căn nhà được sửa chữa tươm tất. Tôi thấy rất vui và ấm áp", bà Liên nói.
tp-ao-xanh-sua-nha-5.jpg
Theo anh Nguyễn Đình Thịnh - Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến, các bạn đoàn viên thanh niên mất khoảng 3 ngày công để sửa chữa, sơn mới, giúp căn nhà khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình chính sách. "Đây cũng là hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với gia đình có công với cách mạng", anh Thịnh nói.
tp-ao-xanh-sua-nha-9.jpg
Dịp này, Đoàn phường Điện Bàn Bắc cũng triển khai mô hình "Ánh sáng nghĩa tình" giúp các gia đình liệt sĩ trên địa bàn sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, đèn chiếu sáng mới để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ﻿ an toàn, ấm cúng hơn.
tp-ao-xanh-sua-nha-10.jpg
tp-ao-xanh-sua-nha-13.jpg
Tình nguyện viên các gia đình chính sách đấu nối lại đường dây điện, thay hệ thống đèn chiếu sáng mới... để đảm bảo an toàn, tiện nghi cho căn nhà.
tp-ao-xanh-sua-nha-12.jpg
Theo anh Phạm Anh Khoa - Phó Bí Thư Đoàn phường Điện Bàn Bắc, đa phần hệ thống điện chiếu sáng tại các gia đình đều đã cũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, Đoàn phường triển khai mô hình "Ánh sáng nghĩa tình" để giúp các gia đình chính sách sinh hoạt an toàn hơn.
tp-ao-xanh-sua-nha-14.jpg
"Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, khẳng định tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Dự kiến, mô hình sẽ triển khai 6 hộ gia đình liệt sĩ từ nay đến khi kết thúc Tháng Thanh niên﻿", anh Khoa cho hay.
tp-ao-xanh-sua-nha-17.jpg
Vừa qua, Đoàn xã Quế Phước cũng phối hợp với Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), Đoàn trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2026, trong đó có hoạt động sơn sửa 2 nhà hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
tp-ao-xanh-sua-nha-16.jpg
Thời gian qua, các Đoàn, xã phường trên địa bàn Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
tp-ao-xanh-sua-nha-15.jpg
"Bên cạnh các hoạt động trao quà Tết, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng triển khai hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách sửa chữa, sơn mới nhà cửa để đón Tết ấm áp﻿, an toàn hơn", anh Lê Công Hùng Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nói.
Giang Thanh
#đoàn thanh niên #Đà Nẵng #Thành Đoàn Đà Nẵng #sửa nhà #đón Tết Nguyên đán #tình nguyện viên #Tết Nguyên đán Bính Ngọ

