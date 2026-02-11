'Áo xanh' sơn sửa nhà giúp các hộ khó khăn đón Tết

TPO - Với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, căn nhà của các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa bàn Đà Nẵng được "khoác áo mới" trước thềm Tết Nguyên đán.
Là vợ liệt sĩ, bà Liên sống trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền trao tặng. Vì đã lớn tuổi nên mỗi dịp Tết đến, bà cũng không có điều kiện để sơn sửa, trang trí nhà cửa. "Nhờ sự hỗ trợ của các cháu đoàn viên, năm nay, tôi được đón Tết trong căn nhà được sửa chữa tươm tất. Tôi thấy rất vui và ấm áp", bà Liên nói.
Tình nguyện viên các gia đình chính sách đấu nối lại đường dây điện, thay hệ thống đèn chiếu sáng mới... để đảm bảo an toàn, tiện nghi cho căn nhà.