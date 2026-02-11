Bí thư Thường trực TƯ Đoàn tiễn hơn 4.200 công nhân, lao động trẻ về quê đón Tết

TPO - Những tấm vé xe từ chương trình “Mang Tết về nhà” không chỉ lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia, mà còn là sự gắn kết, niềm tin, tiếp thêm động lực để thanh niên, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết.

Sáng 11/2 (24 tháng Chạp), tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức Lễ tiễn trong chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026, đưa hơn 4.200 thanh niên công nhân, người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ.

Đến dự buổi lễ có: Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Với thông điệp “Ngàn khoảnh khắc vàng – Mang Tết về nhà”, chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa, đưa sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động đang lao động, học tập tại TPHCM và Đồng Nai về các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - cho biết, chương trình “Mang Tết về nhà” đã triển khai thực hiện được 6 lần, đồng hành bền bỉ với thanh niên công nhân, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua.

Anh Triết nêu rõ: Năm 2025 là một năm rất đặc biệt khi chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, nhưng cũng là năm người dân không may gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Chương trình "Mang Tết về nhà" năm nay tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

“Những tấm vé xe không chỉ lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia, mà còn là sự gắn kết, niềm tin, tiếp thêm động lực để thanh niên, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón tết”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đồng thời mong qua chương trình, các bạn thanh niên sẽ tận dụng dịp này để sum vầy, gắn kết với người thân và có khởi đầu mới nhiều khởi sắc hơn trong năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành Đoàn cùng đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức đưa sinh viên trở về nhà trên các chuyến xe nghĩa tình.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tặng quà đến sinh viên, người lao động tham gia chương trình.

Đại diện Ban tổ chức tặng thư cám ơn Học viện Cán bộ TPHCM đồng hành hỗ trợ chương trình.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội trên cả nước tiếp tục rà soát nhu cầu, nguyện vọng, nhất là của những bạn thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để triển khai các hoạt động vui xuân đón Tết, các hoạt động đồng hành, chia sẻ.

“Nhu cầu của các bạn thanh niên còn rất lớn, rất mong các cấp lãnh đạo, tổ chức, cá nhân dành sự quan tâm, sẻ chia với các lực lượng thanh niên không chỉ trong dịp Tết mà còn trong suốt quá trình học tập, công tác của các bạn”, anh Triết bày tỏ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết lì xì đầu xuân trước khi người lao động lên xe về quê nhà Gia Lai.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Đỗ Nguyên cho biết có nhiều người đã chờ khoảnh khắc này suốt nhiều năm, để hôm nay có thể khép lại nhịp sống tất bật mưu sinh, tạm rời nơi làm việc quen thuộc để lên chuyến xe trở về nhà. Với nhiều người, Tết Nguyên đán hiện diện trong những điều rất đỗi giản dị như bữa cơm đầu tiên mẹ nấu khi trở về hay đơn giản chỉ là cảm giác bình yên khi đã về đến nhà sau một năm bôn ba. “Chương trình được hình thành và tiếp nối suốt những năm qua để chở hàng chục ngàn người con xa xứ trở về, nối dài khoảnh khắc đoàn viên”, ông Nguyên nói.

Là người con của Gia Lai, bạn Cao Anh Nguyên cho biết, quê bạn trong năm qua bị thiệt hại nặng do bão lũ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Nam sinh bày tỏ lòng biết ơn ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên đã thực hiện chương trình ý nghĩa này để giúp những người khó khăn như bạn được trở về quê đón Tết sum vầy.

Người lao động thu xếp hành trang, vé xe để chuẩn bị về quê nhà.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh tặng quà đầu xuân đến người lao động.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và các đơn vị vẫy tay chào các bạn thanh niên, sinh viên, người lao động trở về quê nhà.

Người lao động được chăm lo bằng những món quà, nghĩa cử ấm lòng trước khi về quê đón tết sum vầy với gia đình.

Chương trình năm nay mang đến niềm vui cho hơn 4.200 thanh niên, người lao động.