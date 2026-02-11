Thanh niên Hà Tĩnh gói bánh chưng, sẻ chia yêu thương

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn.