Giới trẻ

Google News

Thanh niên Hà Tĩnh gói bánh chưng, sẻ chia yêu thương

Hoài Nam

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn.

798998757731451124.jpg
Những ngày qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn. Tại phường Vũng Áng, đoàn xã đã phối hợp với BCH Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng – Sơn Dương, tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh - Chia sẻ xuân hồng﻿”. Ảnh: HN
798998757731451124-2.jpg
777132528764778285-2.jpg
Những chiếc bánh chưng xanh được gói từ tấm lòng của tuổi trẻ đã được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế trên địa bàn.
713385556798540974-2.jpg
713385556798540974.jpg
Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, trọn vẹn yêu thương cho mọi người.
4208613026771961705.jpg
4181943935186243431.jpg
Tại xã Sơn Hồng, Chi đoàn Trường Mầm non đã phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức hoạt động gói và nấu bánh chưng truyền thống trong không khí ấm áp, đoàn kết.
582358950386427929.jpg
Các đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ gói bánh chưng, mang Tết đến với những hoàn cảnh khó khăn.
4323036645088207117.jpg
Chi đoàn Công an xã Vũ Quang phối hợp các đoàn thể thôn Kim Quang tổ chức chương trình “Xuân Biên cương - Tết đong đầy” với nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng gây quỹ.
4323036645088207117-2.jpg
Tại chương trình đã trao 16 suất quà từ nguồn hỗ trợ của Đoàn xã, Hội LHPN xã và Công an xã Vũ Quang góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong dịp Tết.
629883444-122165770646923061-6659670159629623103-n.jpg
632460406-122165770526923061-608090317153002251-n.jpg
Mới đây, Đoàn xã Thạch Khê và Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Hà Tĩnh - Học viện Tài chính đã tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ từ thiện” nhằm tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #Rửa xe gây quỹ từ thiện

