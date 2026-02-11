Thanh niên Hà Tĩnh gói bánh chưng, sẻ chia yêu thương

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn.
Những chiếc bánh chưng xanh được gói từ tấm lòng của tuổi trẻ đã được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế trên địa bàn.
Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, trọn vẹn yêu thương cho mọi người.
Tại xã Sơn Hồng, Chi đoàn Trường Mầm non đã phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức hoạt động gói và nấu bánh chưng truyền thống trong không khí ấm áp, đoàn kết.
Mới đây, Đoàn xã Thạch Khê và Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Hà Tĩnh - Học viện Tài chính đã tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ từ thiện” nhằm tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.