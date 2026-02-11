Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Vĩnh Long ‘hành trình về địa chỉ đỏ’

Cảnh Kỳ

TPO - Chiều 10/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ đồng loạt tại 3 di tích lịch sử là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Long.

vl2.jpg
Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam﻿ (3/2/1930 - 3/2/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).
vl3.jpg
Các địa chỉ đỏ: Nhà bia kỷ niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long (tại xã Long Hồ), di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Trà Vinh (tại xã An Trường), di tích lịch sử Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Cung và ngã ba Cây Da Đôi - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân).
vl4.jpg
Tham gia hành trình có các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Long Hồ, An Trường, Tân Xuân và hơn 200 đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
vl1.jpg
vl8.jpg
Tại các di tích lịch sử, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền hiền, các đồng chí Bí thư Chi bộ đầu tiên của 3 tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre; tham quan và nghe thuyết minh về các di tích lịch sử, hiện vật trưng bày. Qua đó, hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử vẻ vang của sự kiện thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của mỗi tỉnh cũ, nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng Đảng.
vl9.jpg
Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu lịch sử Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿ và các di tích nơi thành lập Chi bộ đầu tiên. Cùng với đó là hoạt động thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, gia đình chính sách, có công với cách mạng…
vl7.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, “Hành trình về địa chỉ đỏ﻿” về nơi thành lập Chi bộ đầu tiên là hoạt động ý nghĩa, là hành trình giáo dục chính trị, tư tưởng; tạo đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn.
vl5.jpg
vl6.jpg
Qua hành trình, tổ chức Đoàn từng bước nuôi dưỡng, ươm mầm “hạt giống đỏ” - những đoàn viên ưu tú có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, những đảng viên trẻ tiêu biểu “tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh vững vàng”, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, góp phần tạo nguồn đảng viên trẻ chất lượng, để tổ chức Đoàn thực sự là đội hậu bị tin cậy của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn, cán bộ phụ trách Khu đoàn qua các thời kỳ thuộc 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh (cũ). Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những thế hệ cán bộ Đoàn đã dày công vun đắp, xây dựng truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà qua từng giai đoạn.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hoạt động trò chơi dân gian cho thanh niên công nhân, người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, xa nhà, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, trong khuôn khổ Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Chương trình thu hút gần 700 thanh niên công nhân, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tham gia; là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần, động viên, chia sẻ với thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #địa chỉ đỏ #hành trình lịch sử #đoàn thanh niên #truyền thống Đảng #chi bộ đầu tiên #giáo dục chính trị

