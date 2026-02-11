Tuổi trẻ Vĩnh Long ‘hành trình về địa chỉ đỏ’

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn, cán bộ phụ trách Khu đoàn qua các thời kỳ thuộc 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh (cũ). Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những thế hệ cán bộ Đoàn đã dày công vun đắp, xây dựng truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà qua từng giai đoạn.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hoạt động trò chơi dân gian cho thanh niên công nhân, người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, xa nhà, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, trong khuôn khổ Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Chương trình thu hút gần 700 thanh niên công nhân, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tham gia; là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần, động viên, chia sẻ với thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.