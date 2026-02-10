Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Tài năng trẻ
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Quảng Trị nấu cơm tất niên ấm áp bên các Mẹ Việt Nam anh hùng

Phạm Trường - Hoàng Nam

TPO - Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuổi trẻ Quảng Trị đã đến nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và cùng mẹ ăn bữa cơm tất niên đong đầy yêu thương.

2-9400.jpg
Ngày 9/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị﻿ đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết và tổ chức chương trình "Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ" cho các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên địa bàn.
8-7045.jpg
Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị (áo xanh) hỏi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thỉ, ở thôn Thiện Đông, xã Diên Sanh.
10-807.jpg
12-1262.jpg
19.jpg
21.jpg
Các anh Đinh Trung Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh; anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các nhà tài trợ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng.
1-9843.jpg
Tuổi trẻ Quảng Trị cũng tổ chức chương trình "Bữa cơm tất niên﻿ - Ấm tình lòng mẹ" tại nhà các mẹ. Đây là chương trình thường niên thể hiện truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ mỗi khi Tết đến, xuân về.
3-8404.jpg
165.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã đến dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và cùng mẹ ăn bữa cơm tất niên đong đầy yêu thương.
18.jpg
Bữa cơm ý nghĩa cùng nén hương được Mẹ Việt Nam anh hùng thắp cho các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
7-6807.jpg
11-6753.jpg
Theo đại diện Tỉnh Đoàn Quảng Trị, chương trình "Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ" đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nên một mùa xuân ấm áp, tràn đầy yêu thương đến các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Phạm Trường - Hoàng Nam
#Quảng Trị #Mẹ Việt Nam anh hùng #Tết Nguyên đán #bữa cơm tất niên #truyền thống #Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị #Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #tuổi trẻ Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục