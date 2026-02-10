Tuổi trẻ Quảng Trị nấu cơm tất niên ấm áp bên các Mẹ Việt Nam anh hùng

TPO - Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuổi trẻ Quảng Trị đã đến nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và cùng mẹ ăn bữa cơm tất niên đong đầy yêu thương.
Các anh Đinh Trung Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh; anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các nhà tài trợ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Đoàn viên, thanh niên xã đến dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và cùng mẹ ăn bữa cơm tất niên đong đầy yêu thương.
Theo đại diện Tỉnh Đoàn Quảng Trị, chương trình "Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ" đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nên một mùa xuân ấm áp, tràn đầy yêu thương đến các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.