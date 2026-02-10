Tuổi trẻ Quảng Trị nấu cơm tất niên ấm áp bên các Mẹ Việt Nam anh hùng

TPO - Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuổi trẻ Quảng Trị đã đến nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và cùng mẹ ăn bữa cơm tất niên đong đầy yêu thương.