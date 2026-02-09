Thanh niên Cảnh sát biển gây quỹ tặng quà Tết học sinh khó khăn

TPO - Những phần quà được gây quỹ từ Hội chợ xuân nghĩa tình không chỉ tiếp sức các em đến trường mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, vì dân bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn.

Ngày 9/2, Đoàn cơ sở Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tổ chức trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Phổ Hải ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

﻿ Đoàn cơ sở Hải đội 102 trao quà tặng học sinh và trường THCS Phổ Hải nhân dịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Hải đội 102, nguồn kinh phí trao tặng quà được trích từ số tiền gây quỹ tại Hội chợ xuân do Đoàn cơ sở Hải đội 102 tổ chức trước đó, trong khuôn khổ chương trình “Vui Tết Quân đội, thắm tình quân dân - Gói bánh chưng xanh, tặng quà nhân ái” năm 2026.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Hải đội 102 đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo thế hệ trẻ, đồng thời góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó quân dân trên địa bàn đóng quân.

Điểm nổi bật của hoạt động lần này là cách làm sáng tạo, chủ động và hiệu quả của Đoàn cơ sở và Hội phụ nữ Hải đội 102 trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa.

Các tổ chức quần chúng của đơn vị đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, trực tiếp tổ chức Hội chợ xuân nghĩa tình với các gian hàng do chính cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia chuẩn bị và vận hành.

Từ những việc làm giản dị, thiết thực, mỗi gian hàng không chỉ là nơi gây quỹ mà còn là không gian gắn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, biến những đóng góp nhỏ thành giá trị lớn, bền vững và giàu tính nhân văn.

Hội chợ xuân do Đoàn cơ sở Hải đội 102 tổ chức nhằm gây quỹ tặng quà học sinh nghèo vượt khó.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102, kịp thời động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Tại buổi trao quà, thầy Nguyễn Trung Thiên - Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Hải, bày tỏ sự xúc động và trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đã luôn quan tâm, đồng hành thường xuyên cùng nhà trường trong công tác hỗ trợ, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Thiên khẳng định, không chỉ trong dịp Tết mà suốt nhiều năm qua, các hoạt động ý nghĩa của đơn vị đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý báu đối với thầy và trò nhà trường, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tin và ý chí vươn lên cho các em học sinh.