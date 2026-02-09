Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Nguyễn Minh Triết dự chương trình 'Đêm hội sắc xuân' tại Vùng 4 Hải quân

Phùng Quang
TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, “Đêm hội sắc xuân” tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh đã thắp lên sắc màu ấm áp, gắn kết quân – dân và hậu phương với người lính biển.

Tối 9/2, tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức chương trình nghệ thuật "Đêm hội sắc xuân" nhằm tạo ra không khí vui xuân, đón Tết đoàn kết, đầm ấm và yêu thương, chia sẻ của hậu phương những người lính biển. Đến dự có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

z7518595096913-24ecb5ffed0460b839a62eee98885508.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết và các đại biểu tham dự chương trình "Đêm hội sắc xuân”.

Chương trình "Đêm hội sắc xuân” không chỉ mang đến các tiết mục đặc sắc, vui tươi, đậm đà hương vị Tết Việt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc kết nối cảm xúc giữa đất liền và biển đảo, giữa hậu phương và những người lính Hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình là hoạt động thường niên của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc cụm lực lượng Hải quân Cam Ranh, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành.

z7518598625958-6561807bbbfbd369d4fb28defc81dd0c.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết, ông Hồ Xuân Trường và Chính ủy Vùng 4 Hải quân lì xì các em nhỏ biểu diễn tại chương trình.

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, ông Hồ Xuân Trường cùng thủ trưởng Vùng 4 Hải quân đã trao 51 phần quà cho quân nhân, đoàn viên, hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn và gia đình của quân nhân đang trực tiếp công tác đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

z7518601526388-389b4068ce1eaa3134299792e19513bd.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà người thân các quân nhân.

“Đêm hội sắc xuân” đã mang hơi ấm Tết đến từng gia đình quân nhân, góp phần làm nên một mùa xuân đầm ấm, đoàn kết và tràn đầy niềm tin tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Phùng Quang
#Vùng 4 Hải quân #anh Nguyễn Minh Triết #đặc khu Trường Sa

