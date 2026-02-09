Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189

TPO - Chiều 9/2, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Cùng đi có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban công tác Đoàn và chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.

Anh Nguyễn Minh Triết chúc Tết đại diện lãnh đạo Vùng 4 Hải quân.

Tại buổi thăm, chúc Tết, Thượng tá Bùi Xuân Bình - Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, dù Tết đang đến gần, toàn đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng khoa học, linh hoạt, bảo đảm quân số và khả năng xử lý mọi tình huống.

Công tác hậu cần, chăm lo đời sống bộ đội được chuẩn bị chu đáo để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định rõ “nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền là trên hết”, góp phần giữ bình yên cho đất liền để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đại diện đơn vị cũng gửi lời chúc mừng năm mới, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Trung ương Đoàn và mong tiếp tục được đón các đoàn công tác thanh niên đến với Trường Sa trong thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động và tự hào trước tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Anh cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng của lực lượng vũ trang mà còn là mối quan tâm sâu sắc của tuổi trẻ cả nước. Những người lính hải quân vừa chắc tay súng, vừa chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, là chỗ dựa tin cậy để hậu phương yên tâm phát triển kinh tế – xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Anh Nguyễn Minh Triết thông tin, Trung ương Đoàn thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về biển đảo quê hương thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các đoàn công tác ra Trường Sa, phát động sáng tác, vẽ tranh, các chương trình “Tuổi trẻ vì biển đảo Tổ quốc”… Qua đó, hình ảnh Trường Sa, Nhà giàn DK1 ngày càng gần gũi hơn trong trái tim thế hệ trẻ, góp phần củng cố niềm tin, trách nhiệm và tinh thần yêu nước.

Anh cũng chia sẻ niềm phấn khởi trước sự phát triển, hiện đại hóa của Hải quân nhân dân Việt Nam, làm chủ nhiều trang bị, khí tài công nghệ cao, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đây là tiền đề quan trọng để đất nước yên tâm hội nhập và phát triển.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Vùng 4 Hải quân ngày càng gắn bó hơn.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Vùng 4 Hải quân ngày càng gắn bó, hiệu quả, cùng chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì biển đảo quê hương và thế hệ trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 – lực lượng nòng cốt, tinh nhuệ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự trân trọng và tự hào trước tinh thần trách nhiệm, ý chí kỷ luật và sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khẳng định, tuổi trẻ cả nước luôn hướng về biển đảo và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hải quân trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chăm lo, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ. Nhân dịp năm mới, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.