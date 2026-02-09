Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tặng quà, chúc tết cán bộ Hội, sinh viên TPHCM

TPO - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết lưu ý, dù các bạn sinh viên có về quê ăn Tết hay ở lại thành phố thì tổ chức Hội Sinh viên thành phố cần quan tâm định hướng tổ chức các hoạt động phù hợp. “Các bạn sinh viên ở lại thành phố cũng cần có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với tổ chức Hội và các bạn bè ở ký túc xá, khu nhà trọ”, anh Triết nói.

Sáng 9/2, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình gặp mặt, chúc Tết các cán bộ Hội, hội viên, sinh viên, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) chủ trì buổi gặp mặt.

Lãnh đạo Trung ương Hội SVVN gặp mặt, tặng quà tết đến các cán bộ Hội, sinh viên TPHCM. Video: Gia Trần

Báo cáo một số kết quả chăm lo Tết mà Hội SVVN thành phố thực hiện thời gian gần đây, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM - cho biết, vừa qua Hội SVVN thành phố phối hợp Nhà Văn hóa Sinh viên cùng các đơn vị đã đưa 1.500 bạn sinh viên về quê đón Tết cũng như đã tổ chức họp mặt, tặng quà tết cho khoảng 1.000 sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với tổ chức Hội Sinh viên thành phố, các trường học cũng thực hiện các hoạt động chăm lo. Tổng thể các hoạt động, đến thời điểm này (22 tháng Chạp) ước tính có khoảng 20.000 sinh viên được chăm lo thông qua nhiều hình thức, nội dung hoạt động như tặng vé xe, phần quà tết, bao lì xì.

“Khi Hội SVVN thành phố khảo sát ở cơ sở, các ký túc xá, chúng tôi thấy rằng hầu hết các bạn sinh viên TPHCM đều đã được tạo điều kiện trở về quê đón tết sum họp cùng gia đình. Đây là sự nỗ lực chăm lo của các nhà trường và cộng đồng xã hội để mang lại một cái tết yên vui, đầm ấm, sum họp cho nhiều bạn sinh viên”, anh Khoa nói.

Cũng theo anh Khoa, một tuyến hoạt động nổi bật khác là hoạt động của Chiến dịch Xuân tình nguyện, diễn ra trên địa bàn rộng khắp 168 phường, xã, đặc khu của thành phố. Qua đó lan tỏa rộng rãi những phần việc sôi nổi, ý nghĩa của các bạn chiến sĩ Xuân tình nguyện.

Chuẩn bị tinh thần, năng lượng bước vào đợt cao điểm học tập, công tác

Anh Nguyễn Minh Triết chúc Tết, động viên các bạn cán bộ Hội, sinh viên thành phố.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi tại buổi họp mặt, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, hiện nay, quy mô của Hội Sinh viên TPHCM đã được mở rộng với một lực lượng rất đông đảo so với trước.

Anh Triết ghi nhận, Hội Sinh viên thành phố đã nhanh chóng nắm bắt tình hình sinh viên sau sáp nhập và tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết, tình nguyện cho các bạn sinh viên với số lượng rất lớn. Điều này có sự quan tâm, nỗ lực của Ban Thư ký Hội SVVN TPHCM và Ban Thường vụ Thành Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà các bạn cán bộ Hội, hội viên.

Anh Lâm Tùng - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội SVVN, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, tặng quà đến các bạn sinh viên.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Trung ương Hội SVVN duy trì các hoạt động chăm lo Tết đối với sinh viên cả nước nói chung, trong đó đặc biệt quan tâm đến sinh viên thành phố. Do đó, anh Triết đề nghị Hội Sinh viên thành phố tiếp tục quan tâm đến tình hình sinh viên, đến các cán bộ Hội cũng như quá trình học tập, rèn luyện, cống hiến cũng như những khó khăn, vướng mắc của các bạn để kịp thời tham mưu với lãnh đạo thành phố và Trung ương Hội thực hiện các hoạt động chăm lo kịp thời.

Trung ương Hội, Hội SVVN thành phố chăm lo những phần quà thiết thực đến các bạn sinh viên.

Chủ tịch Trung ương Hội SVVN cũng mong muốn các bạn cán bộ Hội, sinh viên tận dụng, sử dụng hiệu quả quãng thời gian nghỉ Tết rà soát công tác Hội trong thời gian tới để có thể về đích sớm, đạt kết quả tốt; kiếm thêm thu nhập để trang trải cho chặng đường học tập tiếp theo và hỗ trợ gia đình. Thời gian này, các bạn cũng nên đầu tư nghiên cứu củng cố, cải thiện kết quả học tập, rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

“Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi, vui xuân đón Tết mà còn là dịp để chúng ta đầu tư cho cá nhân, cho tổ chức, cho công việc học tập của mình”, anh Triết chia sẻ và mong sau kỳ nghỉ Tết, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần, năng lượng thật tốt để bước vào đợt cao điểm của quá trình học tập, công tác.