Bán được hơn 1,5 tấn trái cây giữa mưa rét, sinh viên gom vé xe đưa bạn về quê ăn Tết

TPO - Giữa mưa rét cuối đông, khi nhiều sinh viên mong ngóng ngày về quê ăn Tết, đoàn viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) lại lặng lẽ bán từng túi cam, thùng táo để đổi lấy những tấm vé xe nghĩa tình, giúp bạn bè xa nhà sum vầy bên gia đình.

Giữa cái rét mùa đông miền Bắc, những túi cam, thùng táo không chỉ mang theo hương vị ngọt lành của nông sản địa phương, mà còn gói ghém nghĩa tình, sự sẻ chia ấm áp của tuổi trẻ dành cho cộng đồng.

Bán cam, gom Tết cho sinh viên xa nhà

Chập tối một ngày cuối đông, mưa lất phất rơi, cái lạnh len lỏi qua từng góc phố. Thế nhưng, Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang lại rộn ràng, ấm áp lạ thường. Trong căn phòng chỉ hơn chục mét vuông, từng thùng cam, táo được xếp ngay ngắn. Những đoàn viên trẻ tất bật phân công công việc: Người cân hàng, người ghi chép đơn, người đóng túi, người gọi điện xác nhận khách. Tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã hòa vào nhau, xua tan giá lạnh.

Đây là những ngày cao điểm của chương trình bán nông sản gây quỹ - một hoạt động tình nguyện đã trở thành “truyền thống đẹp” của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang mỗi dịp Tết đến.

Giữa không gian chật hẹp, Lý Tôn Khánh Hiền – sinh viên năm thứ hai thoăn thoắt cân từng túi cam cho khách. Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười hiền lành ấy là một câu chuyện ân tình khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bạn Lý Tôn Khánh Hiền bán cam cho khách. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hiền quê ở tỉnh Quảng Ngãi, cách Bắc Ninh hàng nghìn cây số. Năm ngoái, do hoàn cảnh khó khăn, Hiền từng lo lắng tiền mua vé xe về quê ăn Tết. Đúng lúc đó, em nhận được sự hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên nhà trường với một tấm vé xe tuy không lớn về vật chất nhưng đủ để sưởi ấm trái tim của cô sinh viên xa nhà.

“Lúc cầm tấm vé trên tay, tôi thực sự rất xúc động. Đó không chỉ là vé xe, mà là sự quan tâm, sẻ chia của các anh chị đoàn viên trong trường. Tôi tự nhủ, khi có thể, mình nhất định sẽ quay lại, góp một phần nhỏ để giúp những bạn khác giống mình”, Hiền chia sẻ, giọng nghẹn lại.

Vì thế, năm nay, Hiền đăng ký tham gia bán nông sản gây quỹ như một cách trả nghĩa ân tình. Với em, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà còn là hành trình để trưởng thành, để học cách yêu thương và sẻ chia.

Đoàn viên trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang bán nông sản gây quỹ làm thiện nguyện.

Hiền cùng các bạn nữ trong nhóm phụ trách bán hàng. Buổi tối, sau giờ học, các em mang cam, táo đến những địa điểm đông người trên địa bàn phường Việt Yên để giới thiệu sản phẩm. Không chỉ bán trực tiếp, các bạn còn tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin, kêu gọi mọi người ủng hộ.

“Khách hàng rất đa dạng. Có người dân địa phương, có sinh viên trong trường, thậm chí cả người Hàn Quốc, Trung Quốc đang làm việc trong các khu công nghiệp cũng mua cam, táo để ủng hộ chương trình”, Hiền kể, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Ở một góc khác, Đàm Huy Hàm – sinh viên năm thứ hai, quê ở tỉnh Lạng Sơn đang chuẩn bị lên đường giao hàng. Trên chiếc xe máy, những thùng cam, táo được buộc phía sau. Hàm là “người vận chuyển” chủ lực của nhóm.

“Lần đầu tham gia hoạt động tình nguyện bán nông sản gây quỹ, tôi thấy rất vui và tự hào. Mệt thì có mệt, nhưng nghĩ đến việc mình đang góp phần giúp bạn bè được về quê ăn Tết, tôi lại thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, Hàm nói rồi nhanh chóng nổ máy, lao đi trong màn mưa lạnh.

Từ nông sản quê đến lan tỏa lòng nhân ái

Theo chị Trần Thị Trinh – Bí thư Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, hoạt động gây quỹ làm thiện nguyện đã được Đoàn Thanh niên trường duy trì nhiều năm qua. Trước đây, các bạn đoàn viên tự làm đồ lưu niệm để bán. Hai năm gần đây, nhận thấy lợi thế của một trường đào tạo trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, Đoàn trường chuyển sang bán nông sản địa phương.

Đoàn viên trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang chuẩn bị các túi cam bán cho khách.

“Bán nông sản vừa gây quỹ làm thiện nguyện, vừa giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm. Đây là cách làm thiết thực, ý nghĩa và phù hợp với đặc thù của nhà trường”, chị Trinh chia sẻ.

Theo đó, Đoàn Thanh niên trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang trích một phần quỹ làm vốn ban đầu. Các đoàn viên trực tiếp đến các vườn cam, táo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để lựa chọn sản phẩm chất lượng, mua với giá hợp lý, rồi tự vận chuyển về trường bán. Việc làm này giúp giảm chi phí trung gian, tối ưu nguồn quỹ cho hoạt động thiện nguyện.

Chương trình tình nguyện bán nông sản gây quỹ được triển khai liên tục trong khoảng một tháng. Đội bán hàng, đội vận chuyển phối hợp nhịp nhàng. Không chỉ sinh viên, nhiều người dân địa phương và người nước ngoài sinh sống trên địa bàn cũng nhiệt tình ủng hộ.

“Chúng tôi rất vui khi thấy hoạt động nhỏ của đoàn viên lại nhận được sự đồng hành, chia sẻ lớn từ cộng đồng. Điều đó cho thấy tinh thần nhân ái luôn hiện hữu và lan tỏa”, chị Trinh nói.

Sinh viên trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang lan tỏa hoạt động tình nguyện bán nông sản gây quỹ làm thiện nguyện đến cộng đồng.

Kết quả, năm nay, đoàn viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã bán được hơn 1,5 tấn cam, táo. Sau khi trừ chi phí vốn, số tiền lãi thu về gần 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lãi được dùng để mua vé xe tặng sinh viên ở các tỉnh miền Trung, hỗ trợ quà Tết cho du học sinh Lào, Trung Quốc đang học tại trường và giúp đỡ một số trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, hoạt động bán nông sản gây quỹ của đoàn viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

“Không chỉ góp phần mang Tết về gần hơn với những sinh viên xa nhà, hoạt động này của đoàn viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang còn lan tỏa sâu rộng tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Dịp Tết, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cùng các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, góp phần để nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn”, anh Sơn nhấn mạnh.

Giữa mùa đông giá lạnh, những túi cam, thùng táo được trao tay không chỉ là nông sản, mà là hơi ấm của lòng nhân ái. Từ những việc làm giản dị ấy, hình ảnh đoàn viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang và tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, về một mùa xuân không ai bị bỏ lại phía sau.