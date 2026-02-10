Anh Phạm Văn Hậu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa I

TPO - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra sáng 10/2, với sự tham dự của 195 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu 44 anh chị vào Ủy ban Hội và thống nhất chọn anh Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tây Ninh khóa I.

Các ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 ra mắt đại hội. Ảnh: Hữu Huy

Thời cơ bứt phá

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, tuổi trẻ Tây Ninh đang tràn đầy niềm tin và khí thế mới sau thành công Đại hội XIV của Đảng. Anh Phú nhấn mạnh: Đại hội lần này không chỉ là sự kiện quan trọng của tổ chức Hội mà còn là ngày hội lớn của tuổi trẻ Tây Ninh, nơi thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến và quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Theo anh Trần Hải Phú, đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. "Với vị trí chiến lược quan trọng, Tây Ninh đang đứng trước nhiều thời cơ bứt phá, đòi hỏi đội ngũ thanh niên có tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao"- anh Phú nhấn mạnh.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hữu Huy

Báo cáo chính trị đại hội cho thấy, giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả toàn diện. Các cấp bộ Hội tổ chức 3 hội nghị cấp tỉnh, 205 hội nghị cơ sở tuyên truyền nghị quyết; triển khai sâu rộng các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị cho thanh niên.

Phong trào tình nguyện lan tỏa mạnh mẽ, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và an sinh xã hội; tổ chức 2 ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, 12 đợt hiến máu, tiếp nhận 2.940 đơn vị máu. Công tác học tập, khởi nghiệp được đẩy mạnh với 32 ngày hội việc làm và nhiều dự án đổi mới sáng tạo được hỗ trợ.

Phong trào “Bình dân học vụ số” triển khai đồng bộ với 96 đội hình tình nguyện, hỗ trợ hơn 11.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 113.334 hội viên, các mô hình tập hợp thanh niên đặc thù và hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh niên được mở rộng, góp phần tăng cường hội nhập và đoàn kết.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Trong nhiệm kỳ 2026-2029, đại hội xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Bồi dưỡng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Tây Ninh Khát vọng - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển - Tiên phong trong kỷ nguyên mới”, đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”; các chương trình, đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2029.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra nhiều cơ hội phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa - tâm linh và vị trí chiến lược.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hữu Huy

Trước yêu cầu phát triển mới, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị tổ chức Hội tỉnh tập trung cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn và biên giới với tinh thần không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã hiệp thương chọn cử 44 anh, chị ủy viên vào Ủy ban Hội. Anh Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, được tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Các Phó Chủ tịch Hội gồm các anh: Phạm Hồng Quân, Ngô Trần Ngọc Phúc, Võ Thành Trung Tín và các chị: Nguyễn Thị Tố Mi, Nguyễn Thị Thu Dưỡng.

Anh Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Huy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Phạm Văn Hậu bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được tín nhiệm hiệp thương giữ trọng trách trong Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới, đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm lớn trước tổ chức Hội và niềm tin của cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Theo anh Phạm Văn Hậu, nhiệm kỳ mới diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi tổ chức Hội không ngừng đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; chủ động nắm bắt, đồng hành và tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Trước đại hội, anh Hậu bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ủy ban Hội khóa mới giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; kế thừa và phát huy thành quả các thế hệ đi trước; triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, nông thôn, biên giới, dân tộc, tôn giáo. Qua đó, góp phần xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.