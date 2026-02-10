Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Y4C lan tỏa lối sống xanh từ phong tục thả cá ngày Tết Ông Công Ông Táo

P.V

Trong đời sống văn hóa của người Việt, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hằng năm là dịp để các gia đình làm lễ tiễn Ông Công Ông Táo về trời. Gắn liền với nghi lễ này là phong tục phóng sinh cá chép – hình ảnh biểu trưng cho phương tiện để Táo quân chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong suốt một năm qua.

Theo quan niệm dân gian, cá chép là loài vật duy nhất có thể “hóa rồng”, vượt Vũ Môn để bay lên trời. Bởi vậy, việc thả cá sau lễ cúng không chỉ mang ý nghĩa tiễn đưa Táo quân, mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới an lành, may mắn; đồng thời thể hiện tinh thần từ bi, hướng thiện của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Hình ảnh “cá chép hóa rồng” cũng từ lâu trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, vượt khó và khát vọng vươn lên trong học tập, cuộc sống.

z7519989585224-edfd89f0067f5dfca9782e9119c054c2.jpg

Tuy nhiên, phong tục thả cá đôi khi chưa được thực hiện trọn vẹn. Tình trạng thả cá kèm theo túi nilon vẫn còn diễn ra tại nhiều ao hồ, sông suối, gây tồn đọng rác thải nhựa, ảnh hưởng đến môi trường và làm giảm ý nghĩa nhân văn vốn có của nghi lễ truyền thống này.

z7520233518020-bad83ef99abe726050114b91fd963713.jpg

Xuất phát từ mong muốn gìn giữ phong tục theo cách văn minh, thân thiện hơn với môi trường, ngày 10/2, Y4C, CLB Hành Tinh Xanh, Nhà sách Tiền Phong đã phối hợp triển khai hoạt động vì cộng đồng với thông điệp “Đừng để rác chở Táo”. Chương trình hướng tới việc đồng hành cùng người dân trong nghi thức thả cá, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

z7520233744419-fdee1193c3afed2d93b788d0bee737de.jpg

Tại các điểm thả cá, các bạn trẻ tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ người dân thu gom túi nilon, hướng dẫn cách thả cá an toàn, khuyến khích sử dụng xô, chậu thay thế túi nhựa dùng một lần. Sau khi nghi lễ kết thúc, khu vực ven hồ, ven sông cũng được các tình nguyện viên cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ.

Các bạn trẻ của Y4C, CLB Hành Tinh Xanh, Nhà sách Tiền Phong lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, không áp đặt. Thay vì những lời kêu gọi mang tính khẩu hiệu, các tình nguyện viên chọn cách làm cùng, làm trước, từ đó lan tỏa ý thức sống xanh một cách tự nhiên trong cộng đồng.

“Đừng để rác chở Táo” là hoạt động tiếp nối tinh thần của chuỗi chương trình giáo dục và trải nghiệm vì cộng đồng mà Y4C đang triển khai. Nếu như các hoạt động trước đó của Y4C tập trung mang STEM, ánh sáng năng lượng và tri thức đến với học sinh vùng cao, thì chiến dịch lần này lại gắn trách nhiệm xã hội của người trẻ với việc lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần gìn giữ nét đẹp phong tục truyền thống để ngày Tết Ông Công Ông Táo thêm trọn vẹn, ý nghĩa.

P.V
#sống xanh #phong tục #Tết Ông Công Ông Táo #bảo vệ môi trường #thả cá #truyền thống #Y4C

