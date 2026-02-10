Người trẻ làm việc xuyên Tết

TPO - Làm việc xuyên Tết đang trở thành lựa chọn của không ít bạn trẻ. Thay vì về quê sum họp cùng gia đình, nhiều bạn bám trụ lại thành phố, tranh thủ những ngày cao điểm để duy trì công việc, tăng thu nhập và tích lũy thêm trải nghiệm thực tế.

Đánh đổi để có thêm thu nhập

Thay vì nghỉ ngơi, bạn Võ Linh (21 tuổi, phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết đã đăng ký làm nhân viên pha chế tại một quán trà sữa liên tục từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến ngày 21/2 (mùng 5 Tết). Mỗi ca làm kéo dài khoảng 6 - 7 tiếng. Đáng chú ý, đây đã là năm thứ ba Linh gắn bó với công việc làm thêm xuyên Tết.

Chia sẻ về quyết định của mình, Linh cho biết xuất phát từ đặc thù hoạt động của quán trong dịp lễ. “Khi nhiều nhân viên về quê ăn Tết, lượng khách vẫn đông trong khi nhân sự lại thiếu. Bên cạnh đó, sau kỳ nghỉ mình cần nhanh chóng quay lại trường để hoàn thành báo cáo học tập và chuẩn bị cho kỳ thực tập, nên muốn duy trì nhịp sinh hoạt và công việc ổn định”, Linh nói.

Linh thường phải đảm nhiệm nhiều đầu việc cùng lúc trong dịp cuối năm.

Ngoài yếu tố công việc, lý do tài chính cũng góp phần khiến cô bạn lựa chọn không nghỉ Tết, dù trước đó Linh từng cân nhắc việc dành thời gian gặp gỡ bạn bè, người thân hoặc đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi.

Với Linh, làm việc xuyên Tết không chỉ là sự đánh đổi giữa thời gian và thu nhập, mà còn là cách cô cân bằng giữa trách nhiệm, nhu cầu cá nhân và các giá trị gia đình trong từng giai đoạn của cuộc sống. “Mỗi người sẽ có một mức đánh đổi khác nhau, miễn là mình thấy không hối tiếc thì lựa chọn đó vẫn là đúng”, cô bạn chia sẻ.

Tương tự, áp lực chi tiêu sinh hoạt và học tập khiến Minh Hằng (20 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội) sớm phải tính toán nguồn thu ngay cả trong những ngày cận Tết. Là sinh viên, các khoản thu như học phí và tiền thuê trọ vẫn đều đặn đến hạn, trong khi thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào công việc làm thêm theo ca chỉ mang lại mức thu nhập khoảng 25.000 đồng mỗi giờ.

Chính vì vậy, năm nay là lần đầu tiên Hằng quyết định ở lại thành phố làm việc xuyên dịp Tết, thay vì về quê sum họp cùng gia đình. Từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), cô tranh thủ đăng ký làm thêm trong những ngày cao điểm, khi mức lương được nâng lên 60.000 - 80.000 đồng mỗi giờ.

Khoản thu nhập tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với ngày thường giúp Hằng có thêm nguồn tiền ngắn hạn để xoay xở học phí, tiền trọ sau Tết và dành dụm một phần nhỏ mua quà biếu bố mẹ.

“Làm việc trong những ngày Tết khá vất vả, khối lượng công việc nhiều hơn bình thường. Gia đình mình biết và âm thầm ủng hộ để mình có thêm trải nghiệm, thử sức với những công việc mới”, Hằng cho biết.

Còn trẻ, còn trải nghiệm

Trong khi đó, dù không chịu áp lực về tài chính, bạn Tuấn Hưng (19 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội) vẫn chủ động đăng ký làm việc trong suốt 3 ngày nghỉ lễ tại nhà hàng nơi cậu làm thời vụ. Với Hưng, quyết định ở lại Hà Nội dịp Tết không xuất phát từ nhu cầu thu nhập, mà là lựa chọn có chủ đích để đi làm thay vì nghỉ ngơi.

Hưng cho biết gia đình hiểu và ủng hộ quyết định này. Theo cậu, khi còn trẻ, việc chấp nhận bận rộn trong những thời điểm đặc biệt như ngày Tết cũng là cách để tích lũy những trải nghiệm thực tế khó có được trong ngày thường.

Tuấn Hưng sắp xếp ca làm việc xen kẽ để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi.

“Mình còn trẻ nên ưu tiên sự trải nghiệm trong những ngày Tết, Bởi nhà hàng thường rất đông khách, có thời điểm khách vào cùng lúc làm mình khá áp lực nhưng điều đó đã giúp mình học được cách xử lý tình huống và làm việc dưới áp lực cao, đồng thời cảm nhận rõ không khí đặc biệt của những ngày đầu năm”, Hưng chia sẻ.

Theo Hưng, lựa chọn đi làm ngày Tết không đồng nghĩa với việc xem nhẹ giá trị gia đình. Với cậu, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng người thân dịp đầu Xuân vẫn luôn đáng trân trọng. Bên cạnh đó, việc ở lại làm việc giúp Hưng có thêm cơ hội gặp gỡ, kết nối với những con người mới, mở rộng trải nghiệm sống và góc nhìn của bản thân trong hành trình trưởng thành.