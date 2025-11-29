Anh Trần Công Luân làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên khóa I

TPO - Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2029 diễn ra chiều ngày 28/11, với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu 55 anh chị vào Ủy ban Hội, 17 anh chị vào Ban Thư ký và thống nhất chọn anh Trần Công Luân giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên khóa I.

Khẳng định vai trò thanh niên trong giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh Đại hội lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo chị Hiền, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từ công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đến triển khai các hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khẳng định: “Mỗi thành tích đạt được hôm nay, dù nhỏ nhất, đều thấm đẫm tâm huyết và công sức của cán bộ, hội viên, thanh niên cùng sự chăm lo của toàn xã hội”.

Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2029.

Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Thị Thu Hiền cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Đại hội lần này được xem là diễn đàn để thanh niên toàn tỉnh thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đua, tình nguyện; đồng thời xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2029 ra mắt tại Đại hội.

“Phát huy truyền thống của thanh niên Việt Nam và quê hương Thái Nguyên cách mạng, tôi tin tưởng công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh trong nhiệm kỳ mới sẽ có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030”, chị Phạm Thị Thu Hiền nói.

Chân dung tân Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên Anh Trần Công Luân, sinh năm 1989, quê Ninh Bình, hiện là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên. Anh có trình độ lý luận chính trị cao cấp; tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành Trồng trọt. Anh Trần Công Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên. Trước khi đảm nhiệm cương vị mới, anh Luân có hơn 12 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thanh niên và quản lý nhà nước, từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Tỉnh Đoàn Bắc Kạn. Quá trình công tác của anh Trần Công Luân: 12/2012–12/2016: Chuyên viên Phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn 01/2017–12/2019: Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bắc Kạn 01/2020–08/2020: Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bắc Kạn 08/2020–07/2023: Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn; Thành ủy viên; Bí thư Thành Đoàn Bắc Kạn; Phó trưởng bộ phận Văn phòng khối MTTQ & các đoàn thể thành phố; Đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021–2026 08/2023–06/2025: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Kạn; Đại biểu HĐND TP. Bắc Kạn Từ 07/2025 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

Nhiều mục tiêu trọng tâm được thông qua

Đại hội đã thông qua nghị quyết với các nhóm chỉ tiêu lớn cho nhiệm kỳ 2025-2029, tập trung vào:

Mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Tăng cường các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp.

Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội.

Triển khai các chương trình góp phần vào chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn.

Đại hội cũng hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên khóa I gồm 55 thành viên, Ban Thư ký 17 thành viên, đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực, uy tín và khả năng dẫn dắt phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.