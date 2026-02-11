Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đón Tết xa nhà, học viên áo lính trổ tài bếp núc, bày mâm ngũ quả

Nguyễn Minh
TPO - Những ngày giáp Tết, gác lại những giờ học tập và nghiên cứu căng thẳng, 6 đội thi đến từ các đơn vị thuộc Học viện Quân y đã có những màn tranh tài đầy sôi nổi và hào hứng tại Hội thi “Bánh chưng xanh - Trưng bày mâm ngũ quả”.

Trong hai ngày 10 và 11/2, Học viện Quân y tổ chức Hội thi “Bánh chưng xanh - Trưng bày mâm ngũ quả” nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

1-2.jpg
Đoàn viên thanh niên Học viện Quân y trổ tài gói bánh chưng.

Với sự tham gia của 6 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện, cùng sự cổ vũ của đông đảo cán bộ, học viên nhà trường, hội thi không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang tính giáo dục cao; đặc biệt giúp các học viên xa nhà, không có điều kiện về quê sum họp gia đình cảm nhận được hơi ấm Tết truyền thống ngay tại đơn vị.

Khai mạc hội thi, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, cho biết, hội thi là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ thể hiện tài năng, sự khéo léo, linh hoạt trong việc hình thành ý tưởng; củng cố kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm và thắt chặt tình đồng chí, đồng đội thông qua các hoạt động tập thể.

Qua hội thi cũng tạo ra những sản phẩm đặc biệt để dâng lên bàn thờ tổ tiên dịp Tết cổ truyền, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi (mỗi đội 7 người) đã sôi nổi tham gia tranh tài. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật của Học viện đã chuẩn bị chu đáo các vật chất cần thiết như lá dong, lạt buộc, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn... đảm bảo cho mỗi đội gói 10 chiếc bánh chưng.

1-1.jpg
Hai nữ học viên quân y với thành quả là chiếc bánh chưng được gói vuông vức và đảm bảo chất lượng.

Trong phần thi này, Ban giám khảo chấm điểm sản phẩm dự thi dựa trên các tiêu chí gồm hình thức đẹp (vuông vức, chắc chắn), thời gian nhanh, vệ sinh an toàn thực phẩm và tinh thần đồng đội.

Đối với phần thi trưng bày mâm ngũ quả, các đội thi không chỉ trổ tài sắp xếp mâm ngũ quả đẹp mắt, đúng phong tục mà còn phải thuyết trình, giới thiệu về ý tưởng và ý nghĩa sản phẩm của mình trước Ban giám khảo.

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y (Trưởng Ban Tổ chức Hội thi), đánh giá hội thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, qua việc đảm bảo tính giáo dục, thẩm mỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động tuyệt đối.

1-4.jpg
Các đội thi dồn tâm trí cho phần thi trưng bày mâm ngũ quả đón Tết cổ truyền.

Theo Đại tá Vũ Quyết Thắng, các đội thi không chỉ thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn trình diễn kỹ năng, kỹ thuật gói bánh chưng và trưng bày mâm ngũ quả thẩm mỹ và đẹp mắt. Chính sự nhiệt tình và tài năng của các đội đã đóng vai trò quyết định đến chất lượng chuyên môn của hội thi lần này.

“Hội thi lần này không chỉ dừng lại ở việc phân định thứ bậc hay trao thưởng. Giá trị lớn nhất mà hoạt động này mang lại chính là không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên”, Đại tá Vũ Quyết Thắng nhấn mạnh.

1-6.jpg
Hội thi “Bánh chưng xanh - Trưng bày mâm ngũ quả” Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động vui Xuân, đón Tết của Học viện Quân y.
1-3.jpg
Hội thi góp phần động viên tinh thần cán bộ, học viên, nhân viên, đặc biệt là các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết đón một mùa xuân mới vui tươi, ấm áp và sẵn sàng chiến đấu cao.
1-5.jpg
1-7.jpg
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích tặng các đội có thành tích cao nhất trong hội thi.
Nguyễn Minh
#Học viện Quân y #Hội thi Bánh chưng xanh #trưng bày mâm ngũ quả #Xuân Bính Ngọ 2026 #tết cổ truyền #quân đội #đoàn viên thanh niên

