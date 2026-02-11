Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe máy cháy trơ khung giữa đường

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc xe máy đang lưu thông trên đường ở TPHCM, bất ngờ bốc cháy, người cầm lái phát hiện đã quăng xe bỏ chạy thoát thân. Dù được người dân dập lửa song xe máy vẫn bị cháy trơ khung.

Clip: Người đi đường ghi lại cảnh cháy xe máy

Chiều 11/2, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh chiếc xe máy cháy đen, trơ khung nằm giữa đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT.744 (Nguyễn Chí Thanh), đoạn qua địa bàn phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy, đang lưu thông trên đường, bất ngờ xe bị bốc cháy. Phát hiện vụ việc, người cầm lái nhanh chóng quăng xe bỏ chạy thoát thân.

chay-0.jpg
Chiếc xe máy bốc cháy giữa đường
chay-3.jpg
Xe máy cháy rụi

Người dân gần hiện trường nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa song xe máy vẫn bị thiêu rụi, trơ khung.

Sự cố cháy xe máy giữa đường được người dân và lực lượng an ninh cơ sở xử lý nhanh, không làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi
#xe máy #cháy xe #TPHCM #đường Nguyễn Chí Thanh #tai nạn giao thông #xử lý cháy #cảnh sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục