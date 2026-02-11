Xe máy cháy trơ khung giữa đường

TPO - Chiếc xe máy đang lưu thông trên đường ở TPHCM, bất ngờ bốc cháy, người cầm lái phát hiện đã quăng xe bỏ chạy thoát thân. Dù được người dân dập lửa song xe máy vẫn bị cháy trơ khung.

Clip: Người đi đường ghi lại cảnh cháy xe máy

Chiều 11/2, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh chiếc xe máy cháy đen, trơ khung nằm giữa đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT.744 (Nguyễn Chí Thanh), đoạn qua địa bàn phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy, đang lưu thông trên đường, bất ngờ xe bị bốc cháy. Phát hiện vụ việc, người cầm lái nhanh chóng quăng xe bỏ chạy thoát thân.

Chiếc xe máy bốc cháy giữa đường

Xe máy cháy rụi

Người dân gần hiện trường nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa song xe máy vẫn bị thiêu rụi, trơ khung.

Sự cố cháy xe máy giữa đường được người dân và lực lượng an ninh cơ sở xử lý nhanh, không làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.