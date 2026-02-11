Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Linh vật ngựa ở Thái Nguyên bị cháy rụi khi đang thi công

Thanh Hiếu
TPO - Trong lúc thi công, linh vật ngựa đặt trên địa bàn phường Phan Đình Phùng bất ngờ bốc cháy, khiến công trình đổ sập.

Clip linh vật ngựa tại Thái Nguyên bị cháy rụi

Sáng 11/2, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, khi công nhân đang thi công linh vật ngựa đặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng) thì xảy ra hỏa hoạn.

Theo đó, khoảng 16h ngày 10/2, khi nhóm công nhân đang thi công phần yên, đuôi và chân linh vật ngựa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

z7523338550202-c0d96862990a91d2464ec1de5b24868f.jpg
Linh vật ngựa tại Thái Nguyên bị cháy. Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức, công nhân và người dân xung quanh đã dùng áo dập lửa. Tuy nhiên, do linh vật bằng xốp nên ngọn lửa lan nhanh không dập tắt được, khiến linh vật đổ sập, không gây thiệt hại về người.

UBND phường Phan Đình Phùng cho biết, linh vật ngựa được làm bằng xốp và nhựa composite, cao khoảng 3 m, tạo hình ngựa đang phi về phía trước, hai chân trước nhấc khỏi mặt đất, trên yên là hình tượng Thánh Gióng cầm tre. Kinh phí để thực hiện công trình từ nguồn xã hội hóa.

Sau vụ việc, UBND phường Phan Đình Phùng yêu cầu đơn vị thi công tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn lao động và PCCC trong quá trình thi công, nhất là tại các khu vực công cộng đông người qua lại.

Theo kế hoạch, quảng trường Võ Nguyên Giáp là 1 trong 3 điểm tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Thái Nguyên.

Thanh Hiếu
