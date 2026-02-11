Cận cảnh hơn 20 linh vật ngựa khắp cả nước

TPO - Nhiều linh vật ở khắp mọi miền đất nước gây chú ý với tạo hình độc đáo, mang thông điệp đặc biệt. Hàng chục linh vật ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM đã lộ diện, trở thành điểm chụp ảnh thú vị của người dân.
Linh vật ngựa vàng vừa lộ diện ở công viên Ba Tơ (Quảng Ngãi) được cư dân mạng đánh giá tích cực về độ uy nghiêm, bề thế. Hướng vó ngựa về phía Biển Đông như một lời nhắc về không gian kinh tế biển, trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển của Quảng Ngãi những năm tới. Linh vật có tổng chiều cao khoảng 10 m, phần thân ngựa cao khoảng 7 m, đặt trên bệ cao 4 m, chiều dài khoảng 8 m.
Linh vật Kim mã 4.0 đặt tại khu vực đuôi cầu Rồng (Đà Nẵng) được khen là một trong những linh vật ngựa đẹp nhất Tết 2026. Mô hình ngựa máy được đặt trên bệ cao, nổi bật giữa không gian cảnh quan trung tâm. Kim mã 4.0 có quy mô lớn với chiều cao 4,3 m, chiều dài 5,1 m. Ý tưởng thiết kế hướng đến thông điệp về sự phát triển năng động, đổi mới và tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng.
Linh vật khác của Đà Nẵng là ngựa tung vó hướng ra sông Hàn. Linh vật có thiết kế độc nhất vô nhị, với 94 tên gọi xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng được kết nối, sắp đặt cùng tạo nên hình khối thống nhất. Linh vật mang tên Kim mã hợp nhất, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) chế tác.
Cụm linh vật ở quảng trường Chiến Thắng (Quy Nhơn) được thiết kế theo phong cách gần gũi, dễ thương.
Cụm linh vật ở Gia Lai lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền đất võ, trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Nhìn từ trên cao xuống, tổng thể không gian trang trí cụm Linh vật Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành mang biểu tượng một cây cung lớn với hai mũi tên vàng hướng ra biển Đông.
Linh vật ngựa hồng nặng 10 tấn ở Bắc Ninh cũng được tạo hình độc đáo. Vừa ra mắt, linh vật này đã được chuyển nhượng với giá hơn 200 triệu đồng. Số tiền bán tác phẩm được dành để lo Tết cho người nghèo tại bốn xã thuộc tỉnh Bắc Ninh là Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm.
Linh vật bát mã truy phong và song mã ở Quảng Trị có tư thế oai phong.
Cụm linh vật ở Hải Phòng.
Cụm linh vật đặt trước một trung tâm thương mại ở Nha Trang, thu hút người dân check-in.
Ngựa vàng xuất hiện ven biển Nha Trang.
Linh vật ngựa mừng xuân 2026 tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, do nhóm học sinh sử dụng sản phẩm thủ công tái chế thực hiện. Đây là linh vật tham gia Hội thi tiểu cảnh mừng xuân do địa phương tổ chức.
Linh vật được dựng lên ven bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những chú ngựa được làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp, tạo hình như đang tung vó phi nước đại.
Linh vật ngựa ở đường hoa Tuy Hòa (Phú Yên) được thi công trong một tháng. Đường hoa có ba đại cảnh chủ đề ngựa gồm: Song mã tương phùng (đôi ngựa kéo xe hoa), Xích mã Thăng Long (linh vật ngựa đỏ), Vạn mùa xuân (cổng ngựa đôi).