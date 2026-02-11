Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Cận cảnh hơn 20 linh vật ngựa khắp cả nước

Ngọc Ánh

TPO - Nhiều linh vật ở khắp mọi miền đất nước gây chú ý với tạo hình độc đáo, mang thông điệp đặc biệt. Hàng chục linh vật ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM đã lộ diện, trở thành điểm chụp ảnh thú vị của người dân.

tp-4099-4467.jpg
tp-4072.jpg﻿
tp-4056.jpg
tp-4058.jpg
Linh vật ngựa vàng vừa lộ diện ở công viên Ba Tơ (Quảng Ngãi) được cư dân mạng đánh giá tích cực về độ uy nghiêm, bề thế. Hướng vó ngựa về phía Biển Đông như một lời nhắc về không gian kinh tế biển, trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển của Quảng Ngãi những năm tới. Linh vật có tổng chiều cao khoảng 10 m, phần thân ngựa cao khoảng 7 m, đặt trên bệ cao 4 m, chiều dài khoảng 8 m.
tp-nguasangtrongdem-14.jpg
tp-nguasangtrongdem-8.jpg
tp-nguasangtrongdem-5.jpg
tp-nguasangtrongdem-15.jpg
Linh vật Kim mã 4.0 đặt tại khu vực đuôi cầu Rồng (Đà Nẵng) được khen là một trong những linh vật ngựa đẹp nhất Tết 2026. Mô hình ngựa máy được đặt trên bệ cao, nổi bật giữa không gian cảnh quan trung tâm. Kim mã 4.0 có quy mô lớn với chiều cao 4,3 m, chiều dài 5,1 m. Ý tưởng thiết kế hướng đến thông điệp về sự phát triển năng động, đổi mới và tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng.
1770261849384.jpg
tp-cancanhlinhvatngua-21.jpg
tp-cancanhlinhvatngua-19.jpg
tp-cancanhlinhvatngua-14.jpg
Linh vật khác của Đà Nẵng là ngựa tung vó hướng ra sông Hàn. Linh vật có thiết kế độc nhất vô nhị, với 94 tên gọi xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng được kết nối, sắp đặt cùng tạo nên hình khối thống nhất. Linh vật mang tên Kim mã hợp nhất, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) chế tác.
627718290-1312976810876280-3670005592005490228-n.jpg
627661677-1312976790876282-9097818873316688766-n.jpg
627160856-1312976730876288-4786997605991822908-n.jpg
626842554-1312976744209620-479226174600615218-n.jpg
Cụm linh vật ở quảng trường Chiến Thắng (Quy Nhơn) được thiết kế theo phong cách gần gũi, dễ thương.
1770643573-picture-23-1770642975-9-width1426height952.jpg
1770643572-picture-12-1770642975-787-width1425height951.jpg﻿
﻿1770643573-picture-22-1770642975-339-width1425height951.jpg
1770643572-picture-1-1770642975-835-width1429height953.jpg
Cụm linh vật ở Gia Lai lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền đất võ, trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Nhìn từ trên cao xuống, tổng thể không gian trang trí cụm Linh vật Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành mang biểu tượng một cây cung lớn với hai mũi tên vàng hướng ra biển Đông.
627248027-1334819812021455-3091088503515124908-nwebp.jpg
625019143-1334819832021453-256325443959015572-nwebp.jpg
Linh vật ngựa hồng nặng 10 tấn ở Bắc Ninh cũng được tạo hình độc đáo. Vừa ra mắt, linh vật này đã được chuyển nhượng với giá hơn 200 triệu đồng. Số tiền bán tác phẩm được dành để lo Tết cho người nghèo tại bốn xã thuộc tỉnh Bắc Ninh là Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm.
629670426-1438594917966537-6260945446454499403-n.jpg﻿
627659754-1438595181299844-757226058109877290-n.jpg
Linh vật bát mã truy phong và song mã ở Quảng Trị có tư thế oai phong.
627756000-1438595884633107-2830177342952320852-n.jpg
Linh vật chào năm mới Bính Ngọ ở Pleiku.
﻿628160045-1541970057928643-2804979278689469647-n-1425.jpg﻿
﻿631077887-1215227414066092-3093587972955861949-n.jpg
631526694-1215227390732761-5461915900023744469-n.jpg
Cụm linh vật ở Hải Phòng.
627705508-1216798267250608-6890874351007853664-n.jpg
Linh vật đặt tại phường Tân Hưng (Hải Phòng).
627357920-122165064806875032-2413792478328775664-n.jpg
Linh vật ngựa ở Điện Biên.
623657618-1330135515806825-7272204038122200037-n.jpg
630178242-1412387390683017-7321806682201802583-n.jpg
Cụm linh vật đặt trước một trung tâm thương mại ở Nha Trang, thu hút người dân check-in.
628389861-1348704820620034-5423504344574780536-n.jpg
629489814-1348705177286665-7332076772385497424-n.jpg
Ngựa vàng xuất hiện ven biển Nha Trang.
627505543-1351990936958058-3295856410687293504-n.jpg
627796765-1351990950291390-4332438590374840224-n.jpg
Linh vật ngựa mừng xuân 2026 tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, do nhóm học sinh sử dụng sản phẩm thủ công tái chế thực hiện. Đây là linh vật tham gia Hội thi tiểu cảnh mừng xuân do địa phương tổ chức.
631526628-1438606184632077-5778701257111082657-n.jpg
Linh vật ngựa với tạo hình bay ra từ hoa mai vàng rực rỡ tại cổng chính là điểm check-in hút khách ở Nhà văn hóa Thanh niên (TPHCM).
img-9309-4898-2011-4319.jpg
Linh vật bề thế ở đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM).
tp-quocnam-z62-8918.jpg﻿
﻿tp-quocnam-z62-9001.jpg
Linh vật được dựng lên ven bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những chú ngựa được làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp, tạo hình như đang tung vó phi nước đại.
629874512-1341875684643347-44938263991622234-n.jpg
628457728-1341875691310013-1561585746396760842-n.jpg
Linh vật ngựa ở đường hoa Tuy Hòa (Phú Yên) được thi công trong một tháng. Đường hoa có ba đại cảnh chủ đề ngựa gồm: Song mã tương phùng (đôi ngựa kéo xe hoa), Xích mã Thăng Long (linh vật ngựa đỏ), Vạn mùa xuân (cổng ngựa đôi).
Ngọc Ánh
#linh vật ngựa #đổi mới #phát triển #quảng Ngãi #Nha Trang #Tết 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục