Linh vật ngựa biểu tượng rừng - biển ở Đắk Lắk

TPO - Mang thông điệp “Tết ta một nhà”, đường hoa xuân Tuy Hòa không chỉ là điểm check-in rực rỡ mà còn khắc họa hình hài một tỉnh Đắk Lắk mới đầy khát vọng với sự giao hòa giữa đại ngàn và biển cả.

Sau gần một tháng khẩn trương thi công, đường hoa xuân Tuy Hòa tại Công viên Thanh thiếu niên, tỉnh Đắk Lắk đã dần lộ diện, sẵn sàng chào đón người dân và du khách thập phương.

img-1996.jpg
Linh vật ngựa tại Đắk Lắk năm nay khiến người người phải trầm trồ.

Với quy mô ấn tượng trên tổng diện tích trang trí khoảng 3.000 m2, công trình được đầu tư bài bản với 3 đại cảnh chính, sử dụng hơn 70.000 giỏ hoa các loại kết hợp cùng hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật lung linh. Không gian đường hoa năm nay như một bức tranh đa sắc tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất mới, nơi có rừng xanh đại ngàn hòa quyện cùng biển bạc mênh mông, đan xen với những sản vật đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, cá ngừ và tôm hùm.

Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn chính là bộ tứ đại cảnh linh vật ngựa, mang hàm ý sâu sắc về sự gắn kết và phát triển bền vững. Từ hình ảnh Song mã tương phùng duyên dáng với đôi ngựa kéo xe hoa, Xích mã Thăng Long uy nghi trong sắc đỏ may mắn, đến cổng Vạn mùa xuân rạng rỡ và đặc biệt là biểu trưng Đắk - Phú giao hòa.

Tất cả không chỉ dừng lại ở ý nghĩa đoàn viên truyền thống mà còn tôn vinh tinh thần hội nhập, khẳng định sức mạnh đoàn kết của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, cùng chung tay xây dựng một tương lai thịnh vượng và bứt phá.

img-1998.jpg
img-2005.jpg
ngua-8.jpg
img-1999.jpg
ngua-1.jpg
ngua-3.jpg
Linh vật ngựa ôm một con cá ngừ và linh vật còn lại ôm chiếc gùi đang nắm tay nhau để hướng về sự đoàn kết, phát triển, đậm đà văn hóa dân tộc.
nghua-2.jpg
Linh vật Xích mã Thăng Long gợi nhắc đến sự kết nối, đổi mới, lan tỏa trong bối cảnh mới.
Hồ Nam
