Hoài Linh, Huỳnh Lập nhảy vào cuộc đua

TPO - So với những năm trước, số lượng web drama ra mắt dịp Tết thưa dần. Dù nỗ lực nâng cao chất lượng và mời dàn nghệ sĩ tên tuổi nhưng hầu hết phim quẩn quanh ở đề tài gia đình, chuyện mua sắm Tết.

Nhiều ngôi sao nhảy vào cuộc đua

Sự phát triển mạnh mẽ của web drama khiến nhiều người lạc quan cho rằng đây sẽ là hướng đi triển vọng của phim ảnh. Tuy nhiên, dòng phim này đang có dấu hiệu đuối sức.

Đường đua web drama Tết 2026 không nổi bật về số lượng nhưng có một vài cái tên khả quan, kỳ vọng thu hút nhiều lượt xem như Hoài Linh, Huỳnh Lập, Chị Ca Nô. Huỳnh Lập vẫn cho thấy vị thế thống trị web drama với những sản phẩm chất lượng. Hôm 22/1, phim chiếu mạng Tết ta về chưa công chiếu, đạt hơn 2 triệu lượt xem sau hơn hai tuần.

Sau 4 năm đồng hành cùng khán giả mỗi mùa Tết, series web drama Cậu Út cậu con Cúc của Huỳnh Lập cũng trở lại vào năm 2026. Theo hé lộ từ trailer và poster, mùa 5 tiếp tục giữ không khí vui tươi, rộn ràng đặc trưng của ngày Tết, đồng thời mở ra những câu chuyện mới phản ánh chuyển động của đời sống gia đình hiện đại trong bối cảnh truyền thống.

Huỳnh Lập duy trì thương hiệu Cậu út cậu con Cúc.

Tình tiết thời sự và những xu hướng nổi bật trong năm cũng được lồng ghép. Huỳnh Lập cho biết yếu tố làm nên sức sống lâu dài của Cậu Út cậu con Cúc là cảm giác thân quen. Các nhân vật trong phim mang dáng dấp của những người thân trong mỗi gia đình Việt, từ đó tạo nên sự đồng cảm tự nhiên và gần gũi. Phim có Lê Giang, Huỳnh Lập, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Chị Ca Nô.

Thần tài tập sự (5 tập) cũng góp mặt đường đua web drama 2026. Thay vì gắn Tết với hình ảnh ông Táo quen thuộc, phim khai thác câu chuyện về Thần tài, kể chuyện tâm linh bằng tiếng cười nhẹ nhàng. Chọn Sóc Trăng làm bối cảnh chính, phim mang đến không khí Tết miền Tây Nam Bộ. Nhà sản xuất đứng sau phim cho biết lần đầu làm web drama, đối mặt nhiều thách thức.

Hoài Linh, Vân Trang đóng vợ chồng.

Xuân, hạ, thu, đông của Quách Ngọc Tuyên có thể coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Huỳnh Lập. Phim phát sóng sớm nhất trong loạt web drama Tết, đã chiếu đến tập 3. Xuân, hạ, thu, đông duy trì lượng người xem ổn định khoảng gần một triệu lượt mỗi tập. Nghệ sĩ Hoài Linh và Vân Trang trong vai một cặp vợ chồng, dàn diễn viên còn có Mạc Văn Khoa, Quách Ngọc Tuyên. Nhà sản xuất thừa nhận nếu trả đúng giá thị trường cho Hoài Linh thì khó kham nổi, nhưng các nghệ sĩ đều không đặt nặng chuyện tiền bạc.

Kịch bản phim của Quách Ngọc Tuyên khá đơn giản, yếu tố hài vừa phải nhưng vẫn gây tranh luận vì chọc cười bằng chuyện giới tính.

Khó cho web drama

Năm 2025, web drama của Huỳnh Lập thắng lớn, chiếm hạng cao nhất Top Trending YouTube. Cuộc đua web drama Tết 2026 gần như chỉ có Xuân, hạ, thu, đông và Cậu Út cậu con Cúc đáng chú ý nhất.

Từng được xem là cứu cánh cho phim Việt trên nền tảng số, web drama đã có giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Nhiều series chiếu mạng từng đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem. Ưu điểm của web drama là thời lượng ngắn, quay, dựng, kiểm duyệt phim không phức tạp như phim chiếu rạp. Web drama cũng là phép thử cho các nhà sản xuất. Thực tế cho thấy đã có tác phẩm từ web drama bước ra rạp chiếu và đạt hiệu ứng tốt như Bố già (Vũ Ngọc Đãng, Trấn Thành).

Web drama Việt gặp khó khi các nền tảng video ngắn như TikTok, Reels hay Shorts chiếm thị phần.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sức hút của web drama Việt đang giảm sút rõ rệt, cả về lượng người xem lẫn mức độ thảo luận.

Hầu hết phim chỉ đạt mức vài chục nghìn đến vài trăm nghìn lượt xem mỗi tập. Con số này khiêm tốn so với thời điểm đỉnh cao 2018-2020, mỗi tập web drama Thập tứ cô nương hay Bố già từng chạm ngưỡng chục triệu lượt xem.

Một trong những điểm yếu dễ nhận thấy của web drama Việt là nội dung lặp lại. Nhiều dự án vẫn xoay quanh những mô-típ quen thuộc như bi kịch gia đình, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, thế giới giang hồ hay các câu chuyện ngoại tình được đẩy lên cao trào kịch tính. Trong khi đó, khán giả đòi hỏi câu chuyện có chiều sâu tâm lý và thông điệp xã hội rõ ràng, thay vì những cú sốc câu view.

Trong giai đoạn đầu, những đề tài này từng tạo được hiệu ứng vì đánh trúng sự tò mò của khán giả. Nhưng khi bị khai thác quá mức, thiếu chiều sâu và sáng tạo, chúng nhanh chóng trở nên nhàm chán. Khán giả ngày nay không còn dễ dãi với những kịch bản dễ đoán.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng OTT cũng làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Khán giả Việt hiện có thể tiếp cận phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan gần như đồng thời với thị trường quốc tế. Rõ ràng, web drama Việt quá yếu trước những đối thủ này.

Web drama Việt vốn có thời lượng dài cũng đang loay hoay tìm cách cạnh tranh với sự lên ngôi của các nền tảng video ngắn như TikTok, Reels hay Shorts.