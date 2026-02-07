Nghệ sĩ bỏ về sớm tại lễ trao giải

TPO - Hình ảnh diễn viên Đinh Vũ Hề ngồi lại đến cuối sự kiện Weibo Night làm dấy lên nhiều tranh luận. Trong khi một bộ phận khán giả xem đây là biểu hiện của sự lễ độ và tôn trọng chương trình, ý kiến khác lại cho rằng hành động này mang tính phô diễn. Câu chuyện về những chiếc ghế trống tại các lễ trao giải tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.

Những chiếc ghế trống tại sự kiện

Hình ảnh Đinh Vũ Hề, Châu Thâm ngồi một mình giữa nhiều hàng ghế trống tại Weibo Night được lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi nhận giải, thay vì rời đi sớm như nhiều nghệ sĩ khác, nam diễn viên vẫn xuất hiện trong khán phòng cho đến khi chương trình kết thúc.

Hành động này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng việc ở lại đến cuối là biểu hiện của sự tôn trọng ban tổ chức, những nghệ sĩ chưa nhận giải và cả ê-kíp đứng sau chương trình. “Ngồi đến cuối là phép lịch sự tối thiểu khi sự kiện vẫn đang diễn ra”, bình luận được ý kiến đồng tình trên mạng xã hội.

Diễn viên Đinh Vũ Hề một mình giữa hàng ghế trống. Nhiều nghệ sĩ đã ra về.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc ngồi lại khi phần lớn ghế trống có thể bị hiểu là cố tình tạo hình ảnh, “làm màu”.

Một số khán giả chỉ ra việc nghệ sĩ rời lễ trao giải sớm không phải điều hiếm gặp. Lý do thường được đưa ra là lịch trình dày đặc, phải di chuyển gấp, hoặc hoàn thành nghĩa vụ tham dự theo thỏa thuận ban đầu. Tuy vậy trong mắt một bộ phận công chúng, những chiếc ghế trống vẫn là hình ảnh khiến nhiều người hụt hẫng, nhất là khi các giải thưởng quan trọng được công bố ở cuối chương trình.

Câu chuyện không mới

Tranh luận về việc nhận giải xong bỏ về từng nhiều lần được nhắc đến trong giới giải trí. Ở Việt Nam tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2020, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai bày tỏ sự không hài lòng khi nhiều nghệ sĩ trẻ rời đi ngay sau khi nhận giải, để lại khán phòng thưa thớt trong những hạng mục cuối.

Anh cho rằng hành động này khiến không khí vinh danh bị nguội lạnh, làm mất đi ý nghĩa chia vui chung của lễ trao giải. Theo nam ca sĩ, các sự kiện như Làn Sóng Xanh không chỉ là nơi trao cúp mà còn là dịp để nghệ sĩ thể hiện sự gắn kết, tôn trọng đồng nghiệp và ban tổ chức.

Nam ca sĩ nói chỉ mong các nghệ sĩ trẻ nhìn nhận lại và thay đổi cách hành xử của mình chứ không phải để đánh bóng tên tuổi.

Tại Hàn Quốc, vấn đề này cũng từng gây tranh cãi lớn. Lễ trao giải MAMA 2015 là một ví dụ điển hình. Khi Big Bang được xướng tên ở hạng mục Daesang Nghệ sĩ của năm - giải thưởng cuối của đêm - khán giả truyền hình nhận ra phần lớn nhóm nhạc đã rời khỏi khu vực nghệ sĩ.

Big Bang nhận giải khi nhiều nghệ sĩ đã ra về.

Trong bài phát biểu nhận giải, Taeyang bày tỏ sự tiếc nuối khi chương trình không còn giữ được không khí sôi động đến phút cuối bởi nhiều nghệ sĩ đã không còn ở đó. Phát biểu này thu hút sự chú ý, làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn Hàn Quốc.

Nhiều khán giả đồng tình với Taeyang, cho rằng việc rời đi sớm là thiếu tôn trọng những nghệ sĩ nhận giải sau và cả khán giả theo dõi. Một số bình luận chỉ ra Big Bang và PSY vẫn ở lại đến cuối, vỗ tay và cúi chào các nghệ sĩ khác và coi đó là cách ứng xử chuyên nghiệp.

Theo đó, chỉ có MONSTA X là nhóm thần tượng duy nhất còn ngồi tại chỗ. Các nghệ sĩ thuộc SM Entertainment như EXO, SHINee và Red Velvet đều vắng mặt.

Trái lại, cũng có ý kiến bênh vực các nghệ sĩ rời đi sớm. Theo nhiều nguồn tin, một số nhóm phải tham gia phỏng vấn hậu trường, số khác cần gấp rút ra sân bay để kịp lịch trình đã định. Bên cạnh đó, việc chương trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ cũng được xem là nguyên nhân khiến nghệ sĩ khó ở lại trọn vẹn.

Chuyện nghệ sĩ rời sự kiện sớm về bản chất đều có thể xuất phát từ những lý do hợp lý. Dù thế hình ảnh những hàng ghế trống trong các lễ trao giải vẫn thường để lại cảm giác tiếc nuối, nhất là khi chương trình bước vào những khoảnh khắc quan trọng, những giải thưởng lớn được vinh danh trong phút cuối.