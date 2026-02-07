Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ diễn viên thưởng Tết bằng ô tô cho nhân viên

Hà Trang
TPO - Mạnh Tử Nghĩa trực tiếp đến đại lý ô tô chọn mua chiếc xe trị giá hơn 10.000 USD làm quà thưởng Tết trợ lý. Nhiều sao Hoa ngữ cũng từng mạnh tay rút hầu bao thưởng Tết nhân viên sau một năm năng suất.

Mạnh Tử Nghĩa thưởng Tết nhân viên bằng ô tô

Cận kề Tết Nguyên đán, Mạnh Tử Nghĩa tri ân nhân viên khi quyết định tặng phần thưởng đặc biệt. Một số cư dân mạng cho biết đã bắt gặp Mạnh Tử Nghĩa tại cửa hàng xe hơi.

Theo tiết lộ, Mạnh Tử Nghĩa đến đây để chọn xe cho nhân viên. Mẫu xe có giá hơn 10.000 USD (262 triệu đồng).

Theo 163, Mạnh Tử Nghĩa là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Yuekai Entertainment. Bên cạnh đó, cô còn có studio và các công ty đầu tư riêng nắm quyền kiểm soát thực tế trong công việc, việc chi tiền thưởng cuối năm cho nhân viên là điều bình thường.

Mạnh Tử Nghĩa mua xe thưởng Tết nhân viên. Video: Douyin.

Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nữ giới. 163 nói món quà này dành cho trợ lý của cô. Người phải ở lại Hoành Điếm làm việc trong dịp Tết. Đây được xem là cách Mạnh Tử Nghĩa bù đắp cho sự vất vả của cộng sự.

Hiện tại, Mạnh Tử Nghĩa được xem là ngôi sao chăm chỉ hàng đầu Hoành Điếm khi liên tục tham gia các dự án phim. Bước sang năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với loạt dự án chờ lên sóng như Thượng Công Chúa, Tam Tuyến Mê Hồi và được kỳ vọng sẽ mở rộng sang các chương trình giải trí.

Sao Hoa ngữ thưởng Tết cho nhân viên

Trong giới giải trí Trung Quốc, việc nghệ sĩ "mạnh tay” với nhân viên không còn hiếm và mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau.

Chương Nhược Nam được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hào phóng với đội ngũ làm việc cùng mình. Theo chia sẻ, cô từng tặng mỗi nhân viên một chiếc Iphone, tổng chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Không chỉ với nhân viên, Chương Nhược Nam còn nổi tiếng rộng rãi trong việc đãi ngộ bạn bè, đồng nghiệp, sẵn sàng bao trọn rạp chiếu cho các nghệ sĩ khác.

bach-loc-1jpg-1749551335645.jpg
﻿lachituong5.jpg
﻿chuong-nhuoc-nam5.jpg
Nghệ sĩ Cbiz thưởng Tết nhân viên hậu hĩnh.

Bạch Lộc cũng từng gây chú ý khi tặng trợ lý thân thiết biệt danh Hà Hà chiếc ô tô trị giá hơn 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng). Trợ lý này là bạn thân của Bạch Lộc từ nhỏ, đã đồng hành cùng cô từ những ngày chưa nổi tiếng. Nữ diễn viên còn cấp cho bạn mình một thẻ phụ không giới hạn để tiện chi tiêu công việc.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ hàng đầu cũng từng gây chú ý với mức thưởng hậu hĩnh cho nhân viên. Châu Kiệt Luân tặng thưởng hai tháng lương kèm du lịch châu Âu, Tiêu Kính Đằng phát lì xì hơn 110.000 NDT (hơn 400 triệu đồng), Thái Y Lâm ngoài tiền mặt còn thưởng thêm cho đội ngũ theo sát mình suốt năm, La Chí Tường chi hơn 1,35 triệu NDT (5 tỷ đồng) tổ chức chuyến du lịch Maldives cho nhân viên.

Thời điểm chưa bị cấm sóng, Phạm Băng Băng tặng mỗi nhân viên một chiếc túi LV làm “món khai vị” trước khi công bố các khoản thưởng tiếp theo.

Hà Trang
#Mạnh Tử Nghĩa #ô tô Tết #quà tặng #diễn viên #thưởng Tết #trợ lý

