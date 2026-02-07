Một rapper Việt được cứu

TPO - "Tấm lòng Cửu Long" của Ricky Star bị lu mờ khi phát hành từ tháng 6/2025. Sức hút từ TikTok giúp bản rap hồi sinh, đồng thời kéo cả album "Đôi chân đi" của cựu thí sinh Rap Việt trở lại đường đua.

Với sức lan tỏa khó lường của TikTok, một bản nhạc tưởng chừng thất bại về thu hút lượt nghe, lượt xem MV có thể hồi sinh sau vài tháng, thậm chí là vài năm. Tấm lòng Cửu Long của Ricky Star là sản phẩm mới nhất hưởng lợi nhờ TikTok. Từ một đoạn remix Tấm lòng Cửu Long gây chú ý, khán giả đổ xô sang nghe ca khúc gốc trên các nền tảng. Sau đó, Ricky Star tận dụng thời cơ vàng để quay phiên bản MV cho Tấm lòng Cửu Long.

Tính riêng TikTok, Tấm lòng Cửu Long gây sốt bằng 2 đoạn âm thanh. Đầu tiên là đoạn hook được cắt ra từ bản hook, "viral" nhờ giai điệu mộc mạc, chân tình và chất nhạc ít thấy trên thị trường hiện tại. Tiếp theo là bản remix cho đoạn hook, đẩy nhanh tiết tấu, được giới dancer hưởng ứng và tạo thành trào lưu cover vũ đạo thu hút chú ý nhiều nhất trên TikTok hiện tại.

Ricky Star nhận "món quà" bất ngờ từ TikTok.

Với hơn 500.000 lượt dùng âm thanh cho các video sáng tạo nội dung trên TikTok, Tấm lòng Cửu Long hồi sinh ngoạn mục. Bản thân Ricky Star được TikTok cứu, sau khi album Đôi chân đi của nam rapper chật vật thời gian dài ở khâu tạo hiệu ứng, không có một bản hit. Giờ đây, Ricky Star tự tin quay MV cho Tấm lòng Cửu Long và có nhiều điều kiện thuận lợi để làm nên bản hit tiếp theo cho sự nghiệp.

Ricky Star đã rũ bỏ tính gai góc, chất ngông của rap để đưa sự bình dị, mộc mạc mang đặc trưng miền Tây sông nước vào Tấm lòng Cửu Long. Nam rapper đã viết được đoạn hook "ăn tiền" và tự thể hiện. Giai điệu của hook pha chất ngũ cung, mềm mại nhưng vẫn mang đặc trưng của rap/hip hop bằng tiếng kick và clap dày, chắc nịch.

5 năm qua, Ricky Star đã thử sức ở nhiều thể loại rap, từ story telling đến trap, drill, gangz, không thiếu mảng miếng nào nhưng thành công chưa tới với nam rapper. Sau tất cả, thứ làm nên thành công cho Ricky Star vẫn là chất liệu của miền Tây, gắn với một rapper lớn lên từ miền Tây. Từ Lý cây bông đến Tấm lòng Cửu Long, Ricky Star đi một vòng tròn và trở lại đúng nơi giúp anh nổi lên trong giới rap Việt.

Ricky Star (sinh năm 1994) từng là thí sinh hot nhất ở Rap Việt mùa một. Nam rapper bước ra sân khấu Rap Việt bằng bản rap Bắc kim thang, một thời gây sốt làng nhạc. Các HLV Suboi, Binz nhận định Ricky Star sẽ là ngôi sao giải trí thế hệ mới. Hậu game show, Ricky Star chăm chỉ làm nhạc, duy trì được tên tuổi nhưng không bứt lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu của thị trường như kỳ vọng.

Nam rapper loay hoay thời gian dài vì làm nhạc đúng chuẩn mainstream, cạnh tranh đường đua trending YouTube để có bản hit thoát khỏi cái bóng của Bắc kim thang.