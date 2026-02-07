Lý do Cổ Thiên Lạc mất sức hút

TPO - Từng được xem là bảo chứng phòng vé của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) suốt hơn hai thập niên, Cổ Thiên Lạc bước vào năm 2026 với một dự án mang nhiều kỳ vọng - bản điện ảnh "Tầm Tần ký", hậu truyện của series kinh điển "Cỗ máy thời gian". Nhưng trái với không khí háo hức ban đầu, hành trình của bộ phim tại Việt Nam lại diễn ra khá lặng lẽ khiến nhiều khán giả cho rằng sức hút của Cổ Thiên Lạc phiên bản “ông chú” đã bị thời gian bào mòn.

Khởi đầu không thuận, bị so sánh với Vi Tiểu Bảo

Với thế hệ khán giả Việt Nam trưởng thành từ đầu những năm 2000, Cỗ máy thời gian từng là món ăn tinh thần quen thuộc trên sóng truyền hình. Hình ảnh Hạng Thiếu Long thông minh, hào hoa, xuyên không về thời Chiến Quốc đã trở thành ký ức tập thể của nhiều người.

Chính vì thế, khi Tầm Tần ký bản điện ảnh được công bố, yếu tố hoài niệm lập tức trở thành lá bài chủ lực trong chiến lược quảng bá.

Hai phiên bản Hạng Thiếu Long của Cổ Thiên Lạc năm 2001 và 2026.

Không chỉ là diễn viên chính, Cổ Thiên Lạc còn góp khoảng 30% kinh phí sản xuất thông qua công ty riêng. Điều này khiến Tầm Tần ký mang ý nghĩa cá nhân lớn. Sự trở lại của Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Lâm Phong hay Đằng Lệ Danh được kỳ vọng đánh thức ký ức của khán giả cũ, đồng thời tạo cầu nối với thế hệ mới.

Tuy nhiên đời không như là mơ. Trong suất chiếu đầu tiên của Tầm Tần ký, có 8 người “bao rạp” lại Trung tâm chiếu phim quốc gia. Chính thức phát hành từ ngày 6/2, phim chỉ thu khoảng 1,4 tỷ đồng sau hai ngày. Trung bình mỗi suất chiếu bán ra chưa đến 5 vé.

So với thành tích trước đó của Cổ Thiên Lạc với Cửu Long Thành trại: Vây thành, từng mở màn hơn 8 tỷ đồng và cán mốc gần 50 tỷ đồng tại Việt Nam, sự chênh lệch rất đáng kể.

Cũng sau ngày đầu ra rạp, vai Hạng Thiếu Long của Cổ Thiên Lạc đã bị cộng đồng mê phim kiếm hiệp mang ra so sánh với Vi Tiểu Bảo của Lộc Đỉnh ký. “Nhân vật Hạng Thiếu Long văn võ song toàn, tâm kế, dẫn binh đều không thể chê được, đặc biệt là trọng tình cảm, rất có trách nhiệm với nữ nhân của mình. Vi Tiểu Bảo thì kiểu toàn gặp cơ duyên có sẵn, khôn lỏi, láu cá”, một tài khoản bênh Hạng Thiếu Long. Nhưng bất chấp sức hấp dẫn từ nguyên tác của Huỳnh Dị lẫn tên tuổi Cổ Thiên Lạc, Tầm Tần ký ở Việt Nam vẫn ế ẩm như thường.

Phải nhớ rằng ở giai đoạn đỉnh cao, chỉ riêng cái tên Cổ Thiên Lạc đã đủ để đảm bảo lượng vé bán ra ổn định. Nhưng sau hơn 20 năm hoạt động liên tục, lợi thế này đang suy giảm.

Không chỉ là diễn viên chính, Cổ Thiên Lạc còn góp khoảng 30% kinh phí sản xuất ﻿Tầm Tần ký thông qua công ty riêng.

Có thể bởi thế hệ Gen Z, lực lượng chủ đạo của phòng vé hiện nay, ít gắn bó với phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) đầu những năm 2000. Với họ, Hạng Thiếu Long không mang nhiều ý nghĩa biểu tượng như với thế hệ trước. Chưa kể câu chuyện đa thê của Hạng Thiếu Long chiếu vào hoàn cảnh xã hội hiện nay đã không còn phù hợp, thậm chí gây phản cảm với nhiều người xem trẻ tuổi.

Cổ Thiên Lạc mặc dù vẫn giữ phong độ nghề nghiệp, nhưng phong cách diễn xuất, hình tượng nhân vật và lựa chọn vai diễn trong nhiều năm qua khá an toàn. Điều này giúp anh duy trì sự ổn định, song lại thiếu những cú lột xác đủ mạnh để tạo cú hích mới.

Trong bối cảnh điện ảnh châu Á liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ, cá tính và sẵn sàng thử nghiệm, sức hút của một ngôi sao trung niên dần bị chia sẻ.

Câu chuyện cũ, cách kể chưa đủ mới

Về mặt nội dung, bản điện ảnh Tầm Tần ký lựa chọn mốc thời gian sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, tiếp tục khai thác yếu tố xuyên không và đấu đá quyền lực.

Hướng đi này giúp phim giữ được tinh thần nguyên tác, nhưng cũng khiến nó khó thoát khỏi cái bóng của phiên bản truyền hình. Có khán giả còn đánh giá nội dung phim đơn giản so với kỳ vọng do không giữ được chiều sâu và yếu tố logic của nguyên tác.

Sự trở lại của Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Lâm Phong hay Đằng Lệ Danh được kỳ vọng đánh thức ký ức của khán giả cũ, đồng thời tạo cầu nối với thế hệ mới.

Nhà phê bình Nguyễn Phan Dương nhận xét câu chuyện thiếu đột phá, kịch bản thiên về an toàn, các tuyến nhân vật mới chưa đủ sức tạo dấu ấn. Kỹ xảo và quy mô được nâng cấp, nhưng chưa đạt mức tạo wow-effect (hiệu ứng choáng ngợp) so với các bom tấn quốc tế. Với khán giả đi rạp hiện nay, một bộ phim cổ trang, xuyên không muốn thành công cần mang lại trải nghiệm thực sự khác biệt, thay vì chỉ mở rộng một thương hiệu cũ.

Cái được nhất của phim có lẽ là sự bắt trend trong thoại. Phần lớn những lần cười ồ của khán giả trong rạp đều liên quan đến thoại của Hạng Thiếu Long. Về điểm này, cái duyên của Cổ Thiên Lạc cũng chưa hẳn đã bị tuổi tác vùi dập.

Thời điểm Tầm Tần Ký ra rạp, phòng vé Việt Nam đang chứng kiến sự lên ngôi của dòng phim hoạt hình và giải trí gia đình, cụ thể ở đây là Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng. So sánh với tác phẩm quốc dân này, Tầm Tần ký mang đậm yếu tố lịch sử, hoài niệm, nhịp kể chậm và phụ thuộc nhiều vào ký ức cũ rõ ràng gặp bất lợi.

Yếu tố đa thê trong phim cũng là một điểm trừ với nhiều khán giả gen Z.

Thói quen tiêu dùng giải trí cũng thay đổi. Khán giả trẻ sẵn sàng chờ phim lên nền tảng số nếu không cảm thấy đủ hấp dẫn để ra rạp. Điều này khiến những tác phẩm ở lưng chừng về sức hút càng khó bứt phá. Chưa kể Tầm Tần Ký dựa nhiều vào yếu tố hoài niệm.

Câu chuyện của Tầm Tần Ký phản ánh tình thế chung của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) hiện nay - phụ thuộc nhiều vào các ngôi sao thế hệ cũ và những IP quen thuộc, trong khi sức cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.