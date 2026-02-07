Tập phim nữ diễn viên phản bội Thanh Sơn gây tranh luận

TPO - Tập 3 phim “Đồng hồ đếm ngược” đẩy nhân vật Minh Anh vào tâm bão chỉ trích khi phản bội người yêu. Yến My cho biết cô đã chuẩn bị tâm lý trước phản ứng dữ dội của khán giả.

Những tập gần đây của bộ phim Đồng hồ đếm ngược, nhân vật Minh Anh do Yến My đảm nhận đang trở thành tâm điểm tranh luận của khán giả khi cô lựa chọn rời bỏ Thành (Thanh Sơn) - người yêu gắn bó nhiều năm - để đi theo Chiến, bạn thân của Thành. Diễn biến này đẩy mạch phim lên cao trào, đồng thời khiến Minh Anh bị chỉ trích “tham phú phụ bần”.

Chia sẻ với Tiền Phong, Yến My cho biết cô đến với vai Minh Anh từ cơ duyên khá giản dị. Sau bộ phim Không thời gian, nữ diễn viên được ê-kíp mời tham gia casting. Khi đọc trích đoạn và trao đổi với đạo diễn, cô cảm nhận được chiều sâu tâm lý của nhân vật nên muốn thử sức.

Theo nữ diễn viên sinh năm 2000, Minh Anh không hẳn là nhân vật phản diện hay một cô gái xấu hoàn toàn. Cô ấy từng chịu thương chịu khó, đồng cam cộng khổ với Thành trong giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, khi đứng trước ngưỡng cửa của những lựa chọn mang tính bước ngoặt, Minh Anh đã đưa ra quyết định sai lầm.

Yến My áp lực khi đóng phim giờ vàng, lại có sự tham gia của Thanh Sơn, Bình An.

Ở tập 3, Minh Anh rời bỏ Thành, lựa chọn đi theo Chiến, người có thể cho cô sự ổn định và những cơ hội trong sự nghiệp. Với Yến My, đây là đoạn cao trào khó nhất về mặt tâm lý. “Đằng sau lựa chọn đó không chỉ là tình cảm, mà là áp lực cơm áo, nỗi lo tương lai và cả sự mệt mỏi sau quãng thời gian dài chờ đợi. Làm sao để khán giả giận Minh Anh nhưng vẫn hiểu vì sao cô ấy lựa chọn như vậy là điều tôi trăn trở nhất”, cô nói.

Nói về sự tương đồng giữa mình và nhân vật, Yến My cho rằng cả hai đều có sự nhạy cảm của người theo nghệ thuật. “Khi yêu, tôi cũng giống Minh Anh ở chỗ muốn đồng hành và vun đắp. Nhưng sự giống nhau chỉ khoảng 30%. Ngoài đời, tôi lý trí và độc lập hơn, còn Minh Anh lại bị cuốn đi bởi quá nhiều áp lực và cám dỗ”, Yến My chia sẻ.

Yến My cho biết Đồng hồ đếm ngược là một trong những vai diễn mang lại nhiều áp lực. Phim phát sóng khung giờ vàng, lại có sự tham gia của Thanh Sơn, Bình An - những gương mặt đã để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh. “Tôi tự nhủ không được phép làm qua loa. Áp lực nhưng cũng chính là động lực để tôi nghiêm túc hơn với nghề”, cô nói.

Để thể hiện những phân đoạn nội tâm phức tạp, đặc biệt là các cảnh Minh Anh giằng co giữa tình yêu và lựa chọn thực dụng, Yến My cho biết cô dành nhiều thời gian “sống cùng” nhân vật. “Mỗi ngày tôi đều đặt mình vào hoàn cảnh của Minh Anh, nghĩ về những gì cô ấy đã trải qua, từ hạnh phúc đến tổn thương, để cảm xúc đến một cách tự nhiên nhất”.

Yến My cho biết cô mong muốn thử sức với những dạng vai gai góc hơn trong thời gian tới.

Nữ diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn Thanh Sơn. “Anh Sơn chuyên nghiệp và tinh tế, thường chủ động trao đổi để cả hai hiểu rõ tâm lý nhân vật trước khi quay. Điều đó giúp tôi cảm thấy như có một người đồng hành thực sự. Đặc biệt anh Sơn có đôi mắt biết nói kết hợp cùng lối diễn tự nhiên khiến nhân vật Minh Anh và Thành được khán giả công nhận có chemistry riêng”, cô nói.

Trước phản ứng trái chiều của khán giả sau diễn biến Minh Anh phản bội Thành, Yến My thừa nhận có phần bất ngờ. “Tôi đoán có tranh cãi, nhưng không nghĩ khán giả nhập tâm đến vậy. Có người thương, có người giận Minh Anh, điều đó chứng tỏ nhân vật đã chạm được cảm xúc”, cô chia sẻ.

Theo Yến My, thông điệp lớn nhất mà Minh Anh mang lại là bài học về sự lựa chọn và cái giá phải trả. “Trong tình yêu và cuộc sống, không có quyết định nào hoàn toàn đúng hay sai, quan trọng là mình có đủ can đảm chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân hay không”.

Xem Đồng hồ đếm ngược như một cột mốc trưởng thành trong sự nghiệp, Yến My cho biết cô mong muốn thử sức với những dạng vai gai góc hơn trong thời gian tới như phản diện tâm lý hoặc hình tượng phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, khác hẳn hình ảnh dịu dàng trước đây.

Yến My sinh năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện cô cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và từng tham gia các phim truyền hình như Cuộc chiến không giới tuyến, Gặp em ngày nắng, Không thời gian…