Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser

Ghép giác mạc thủ công truyền thống: phụ thuộc cảm giác tay, khó kiểm soát độ chính xác

Trước đây, khi thực hiện ghép giác mạc, phẫu thuật viên phải sử dụng dao vi phẫu để bóc tách từng lớp mô. Mọi thao tác đều phụ thuộc vào khả năng kiểm soát và cảm giác tay của bác sĩ. Bài toán đặt ra không chỉ là loại bỏ triệt để lớp giác mạc bệnh lý mà còn phải bảo vệ các lớp mô lành vốn cực kỳ mỏng manh và nhạy cảm.

Chỉ một thao tác thiếu chính xác trong quá trình tách lớp cũng có thể chọc thủng giác mạc hoặc làm tổn thương tế bào nội mô, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phẫu thuật, thậm chí dẫn đến phải loại bỏ toàn bộ giác mạc hiến tặng. Những rủi ro này tăng cao ở các trường hợp mắc bệnh lý như giác mạc chóp, khi giác mạc mỏng, giãn lồi và biến dạng trở thành thách thức lớn đối với các kỹ thuật truyền thống.

Từ thực tế này, nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong ghép giác mạc trở thành xu hướng tất yếu. Đây cũng là nội dung trọng tâm được các chuyên gia nhãn khoa đầu ngành đến từ Việt Nam và Nga trao đổi tại Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ trong ghép giác mạc và điều trị giác mạc chóp” do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức.

Hội thảo diễn ra vào ngày 12/2/2026 tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Công nghệ laser ứng dụng trong ghép giác mạc - chuẩn hóa từng micromet

Hội thảo mang đến một diễn đàn học thuật chuyên sâu, nơi các chuyên gia tập trung phân tích vai trò của laser femtosecond trong việc nâng cấp các kỹ thuật ghép giác mạc chọn lọc lớp như PK, DALK, DSAEK, DMEK và PDEK. Những phương pháp này đòi hỏi độ chính xác ở mức cực cao và khó có thể chuẩn hóa nếu chỉ dựa vào thao tác thủ công.

Với công nghệ laser, bác sĩ có thể tách lớp giác mạc chính xác đến từng micromet

So với kỹ thuật truyền thống, laser femtosecond kết hợp với hệ thống chụp cắt lớp OCT 3D cho phép quan sát cấu trúc giác mạc theo thời gian thực, hiển thị rõ từng lớp mô với độ phân giải cao. Trên cơ sở độ dày, độ cong và bề mặt giác mạc của mỗi người, bác sĩ có thể lập trình phạm vi can thiệp chính xác đến từng micromet, loại bỏ đúng lớp mô cần thay thế trong khi vẫn giữ lại tối đa các mô lành. Nhờ vậy, mảnh ghép được tạo hình phẳng, đồng đều và khớp gần như tuyệt đối với nền giác mạc nhận, đây chính là yếu tố then chốt quyết định thành công của các ca ghép.

Các bác sĩ Trung tâm Mắt Hồng Ngọc thực hiện ghép giác mạc bằng laser

Đối với rất nhiều người bệnh đang đứng trước nguy cơ mất thị lực, việc ứng dụng laser trong ghép giác mạc đã mang lại nhiều lợi ích lâm sàng rõ rệt. Khi lớp nội mô tự nhiên được bảo tồn, tỷ lệ thải loại mảnh ghép giảm đi đáng kể. Đồng thời, công nghệ chuẩn bị mảnh ghép chất lượng cao giúp giảm nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục, tạo nền tảng cho thị lực cải thiện tốt và bền vững theo thời gian.

Bệnh nhân được ghép giác mạc bằng laser điều trị giác mạc chóp

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, công nghệ tiên tiến này đã được ứng dụng hiệu quả trong điều trị nhiều trường hợp bệnh lý giác mạc phức tạp. Anh Đỗ Văn Bão (34 tuổi, Hưng Yên), mắc giác mạc chóp tiến triển nặng, là một minh chứng điển hình. Với chỉ định ghép giác mạc lớp trước bằng laser, các bác sĩ đã loại bỏ chính xác phần bệnh lý ở phía trước, đồng thời giữ lại cấu trúc mô lành phía sau của giác mạc. Ca ghép diễn ra thuận lợi, thị lực của anh Bão từng bước được cải thiện, hình ảnh không còn bị rung giật như trước, phản ánh thực tế hiệu quả của kỹ thuật này.

Trung tâm Mắt Hồng Ngọc triển khai ghép giác mạc bằng laser trên hệ thống Femto LDV Z8

Theo TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh - Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc: “Trung tâm Mắt Hồng Ngọc đang triển khai ghép giác mạc bằng laser trên hệ thống Femto LDV Z8. Với năng lượng laser thấp, tần số phát xung cực cao, công nghệ này tạo sự ổn định trong quá trình tách lớp, giảm đáng kể các rủi ro thường gặp khi thao tác thủ công. Đây là bước tiến quan trọng của phẫu thuật giác mạc tại Việt Nam, cho phép chúng tôi mở rộng chỉ định điều trị và nâng cao khả năng phục hồi thị lực cho nhiều trường hợp bệnh lý giác mạc phức tạp”.

Không chỉ cập nhật các tiến bộ mới trong ghép giác mạc, hội thảo “Ứng dụng công nghệ trong ghép giác mạc và điều trị giác mạc chóp” còn cho thấy định hướng rõ ràng của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong việc đưa công nghệ cao vào thực hành lâm sàng, mở ra nhiều cơ hội điều trị hiện đại và an toàn hơn cho người bệnh.