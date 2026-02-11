Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyến xe giao hàng đặc biệt mang Tết sớm đến học sinh vùng cao Lào Cai – Tuyên Quang

P.V

Những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa đón Tết, một chuyến xe chở đầy áo ấm, thiết bị học tập và quà tặng đã lặng lẽ băng rừng núi đến các điểm trường khó khăn ở Lào Cai và Tuyên Quang. Tổng giá trị hỗ trợ gần 300 triệu đồng được trao tận tay thầy trò vùng cao, góp phần mang mùa xuân đến sớm hơn với các em học sinh.

Không giống với những chuyến xe “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” khác, hành trình đến Lào Cai và Tuyên Quang lần này có phần đặc biệt hơn khi không chỉ mang theo áo ấm, thiết bị học tập, chuyến xe này còn mang theo cả không khí mùa xuân, với mong muốn đem Tết đến sớm hơn cho thầy trò vùng cao, tiếp thêm động lực cho năm mới các em thêm vững bước trên hành trình đến lớp.

tien-phong-1.jpg
Ông Hoàng Quốc Anh - Đại diện Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) trò chuyện cùng các em học sinh

Điểm đến của chuyến đi là các xã vùng cao biên giới thuộc Lào Cai và Tuyên Quang, nơi điều kiện học tập của học sinh vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Tại Pha Long (Lào Cai), Trường Mầm non Tả Gia Khâu có 4 điểm trường nằm rải rác trên sườn núi. Có điểm cách trường chính gần 15 km, đường đất trơn trượt mỗi khi mưa xuống. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu được hứng từ nước mưa hoặc dẫn từ suối, chưa qua xử lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy còn hạn chế.

Trong khi đó, tại Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang), Trường PTDTBT Tiểu học Pà Vầy Sủ có 5 điểm trường lẻ, nhiều học sinh phải đi bộ hàng giờ để đến lớp. Trường chưa có hệ thống nước sạch, khu vệ sinh xuống cấp, sân trường sụt lún sau nhiều năm sử dụng. Điều kiện sinh hoạt bán trú của thầy trò còn nhiều vất vả, đặc biệt vào mùa đông.

tien-phong-2.jpg
Chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” hỗ trợ nhiều phần quà đến các em học sinh

Tại Lào Cai, đoàn hỗ trợ nhiều thiết bị như tivi 55 inch, laptop, nồi cơm điện công nghiệp, quạt sưởi. Chương trình cũng trao tặng 233 áo ấm và 240 phần quà trị giá 150 triệu đồng nhằm giúp cải thiện điều kiện dạy và học.

Tại Tuyên Quang, chương trình trao tặng 2 máy giặt, 2 máy sấy, 266 áo ấm, 270 phần quà góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt cho học sinh bán trú.

Theo ông Hoàng Quốc Anh - Đại diện 247Express, các hạng mục hỗ trợ được khảo sát trước, ưu tiên những thiết bị có tính sử dụng lâu dài, đáp ứng trực tiếp nhu cầu học tập và đời sống của học sinh. “Chúng tôi mong muốn những món quà này giúp thầy trò có thêm điều kiện học tập tốt hơn, đặc biệt trong dịp năm mới”, đại diện công ty chia sẻ.

tien-phong-3.jpg
Chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu với các em học sinh

Giữa cái lạnh cuối năm, những chiếc áo ấm mới, những thiết bị học tập được lắp đặt, những phần quà Tết được trao tận tay đã mang lại bầu không khí ấm áp hơn cho các điểm trường vùng cao tại Lào Cai và Tuyên Quang. Với nhiều học sinh, đó có thể là món quà đầu tiên các em nhận được trước thềm năm mới.

Trong khi nhiều chuyến xe đang hối hả vận chuyển hàng hóa phục vụ thị trường Tết, chuyến xe lên vùng cao biên giới lần này lại mang theo một ý nghĩa khác: Kết nối và sẻ chia.

Bởi đôi khi, thứ được “giao” đi không chỉ là vật chất, mà còn là niềm vui và hy vọng – để mùa xuân nơi núi cao đến sớm hơn với thầy trò vùng khó khăn.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) - đơn vị tổ chức chương trình “Giao Nắng Chuyển Yêu Thương” được, thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.

P.V
#giao hàng từ thiện #học sinh vùng cao #Lào Cai #Tuyên Quang

